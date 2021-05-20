姐弟情深一講就喊！吳若希細佬向家姐承諾努力做好自己

歌手吳若希（Jinny）最近全力搞個人短片頻道，雖然佢近日是非多多，「農莊刪相事件」被網民指佢「好大官威」，之後又有網民「踩場」指喺酒廊認識Jinny，不過依家冇影響佢出片心情，最新一集更搵佢細佬Carson做嘉賓。

二人玩互相了解遊戲時，當Jinny問細佬知唔佢拍拖次數，Carson就顯得好尷尬，Jinny再問：「認真拍拖嘅？但嗰啲Puppy Love算唔算？你想唔想我講？」Carson隨即話家姐拍過4至5次拖，而自己現時只拍過2次拖，點知Jinny就反問：「即係你之前嗰啲puppy love唔計嘅？」搞到Carson要以笑遮醜。之後佢哋就要用一個詞語形容對方，自認膚淺嘅吳若希以「靚仔」形容細佬，相反Carson就好冧咁對家姐講：「對屋企人好好、對我好好、好愛我、好錫我。」

Carson話自小唔係同爸爸媽媽住，雖然感到孤單，但幸好家姐晚上返屋企後會同佢傾偈，令佢覺得家中唔只得佢一個。Jinny又話家人對佢哋姐弟嚟講係死穴，又向細佬解釋當初生細仔時，就係希望自己嘅小朋友能有兄弟姊妹陪伴成長：「當我未結婚、未生小朋友時，我有啲咩事，有個人喺側邊陪住你嗰個感覺已經好好。」Carson就話當得知家姐首次懷孕時，好擔心只剩下自己一人：「我係咪之後就一個人？我應該要更加獨立，我最驚就係我做咗啲咩去影響你嘅生活，無論我第時冇乜出息，我都一定要努力去做好自己，唔好畀家姐擔心。」Jinny見細佬愈講愈激動，自己都忍唔住喊埋添！