《造星III》李浩軒1年後再出歌　原來暗戀過師姐

歌手李浩軒（Will，前名李皓軒）近日推出新歌《同班車的約定》，以往平均每年都會出新歌嘅佢，因為上年專注參加ViuTV選秀節目《全民造星III》而「斷纜」出歌，「停賽」一年嘅佢再出歌話心情好亢奮：「真係等到頸都長，一直好想快啲畀首歌大家聽！終於等到！」

Will自爆新歌係佢自身寫照，曾經試過喺同一班車遇見「她」：「曾經喺讀中一嘅時候，鍾意咗個中四嘅師姐，佢同我住同一個地方，我暗戀佢嗰時，每日都會等埋佢先上車返學，直到有一日佢注意到我，我開始會買埋早餐同佢一齊喺車食，不過可惜最後都冇發生戀情！」對於偶遇，佢覺得成件事好浪漫、好甜蜜、好青春，但若然再畀多次機會佢，佢就話唔知會唔會再有勇氣主動出擊。

講到參加完《造星III》，Will覺得個人得着同成長實在太多：「節目入面學到跳舞、演戲、與人相處、表演、心想質素等，最近仲報咗演戲班裝備自己，希望除咗唱歌之外可以繼續增值自己唔同方面嘅可能性。」見到同屆其他學員都有好多曝光機會，例如廣告、代言，會唔會眼紅？佢話絕對冇啲咁嘅事：「佢哋係用努力比賽到最後換返嚟嘅成果，所以戥佢哋高興就真！雖然入唔到十強，但我都有盡到力，依家都有積極增值自己，要不斷提醒自己唔可以停落嚟！」