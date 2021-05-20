後日解散　GFriend公開親筆信：會繼續唱歌報答粉絲

2015年出道的韓國女團GFriend日前突然傳出解散，所屬的Source Music事務所指與GFriend的合約將於本周六（22日）期滿，組合的活動亦正式結束，令粉絲大感震驚，昨日發聲明要求事務所回應何時補辦簽名會及有關Fanclub會費等事宜，而6名成員昨晚透過官方社交平台上載親筆信，分享組合即將解散的心境。

隊長Sowon說：「多得大家，我們才能進一步成長，這並不是終結，而是開始，我會用更多東西去努力填滿的，雖然官方上的GFriend已經告一段落，但我們還沒有結束，所以大家不用太傷心。」她坦言對要走未走過的路感到擔心，但會想着粉絲好好地加油，對突如其來的消息把粉絲嚇倒表示抱歉，承諾會以更好的面貌報答粉絲。

成員SinB表示：「這段時間得到大家很多的愛和支持，真的很幸福和感謝，我永遠不會忘記粉絲給我們的愛，今後我們會以各自的活動報答大家，直到我們再次見面那天，希望大家都身體健康。」

隊中年紀最小的Umji坦言對要適應陌生的時間感到有點害怕，但會為了關注她的人努力和帥氣地克服。Yerin就指多得粉絲的支持才能夠走到現在，今後也不會忘記，並會繼續努力生活，感謝粉絲為她創造美好的回憶。Yuju坦言很擔心粉絲在聽到消息後會嚇倒，而她的心情亦非常沉重，很感謝粉絲6年以來跟她們同甘共苦，能與隊友一起在粉絲面前演出十分光榮，Eunha就承諾今後會繼續努力唱歌報答大家。