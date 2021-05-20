定妝噴霧用得好　再熱都不脫妝

酷熱天氣下，不管走到那裏都像置身熔爐，令人悶熱得難受。最慘是出門前精心化好的妝容，不到半天已溶掉。所以想避免妝容崩壞，就要從定妝做起。若嫌粉餅、蜜粉粉感太厚重，可考慮使用清爽又補濕的定妝噴霧，便能在不破底妝妝感的情況下，讓定妝效果更持久。不過再好的定妝噴霧都要用得正確才有效，以下的小技巧不妨馬上收藏！

手法與距離

要讓定妝噴霧均勻地噴在臉上，噴的手法和距離相當重要。建議在距離臉的15~20cm使用定妝噴霧，讓噴霧可以化成霧散落在臉，但如果噴霧的噴嘴過強或過分集中亦可以移至20~30cm的距離。

另外，噴的時候手部可以呈X字或Z字移動，便能不放過臉部任何一個角落。除了噴得均匀外，用量亦十分重要，過少的用量無法在臉上成膜，也讓定妝能力不夠強。用的時候要好像使用化妝水般把臉部充分噴濕（不滴水），然後等它在臉上自然風乾，形成保護膜。

配合妝品使用

除了把定妝噴霧直接噴上臉外，亦可配合不同妝品令妝容更貼服。如出名的「膠水定妝法」就教大家把定妝噴霧和粉底液混合再上臉。另外，亦可噴在不同的工具上，如噴濕海綿蛋和粉撲亦可以令底妝更貼服持久，增加濕度，改善卡粉的問題。另外，亦可以噴在眼妝刷上再上妝，令眼妝更防水防汗，留色度更高。

成膜？不成膜？

大部分的定妝噴霧之所以有定妝功效是因為加入了成膜劑，水分在臉部變乾的同時形成保護膜，防止妝容脫落。但部分定妝噴霧則以補濕為主，不具成膜劑，主要作用是增加底妝補濕度，令妝容更貼服。這類定妝噴霧適合妝前使用，如果妝前使用加入了成膜劑的定妝噴霧有機會與粉底結塊，若妝後用就能發揮補濕功效，但定妝能力就相對較差（所以有些會加入控油成分）。

若妝後使用，就要揀含成膜劑的定妝噴霧，就會定妝效果更高。大部分定妝噴霧會用到丙烯酸（酯）類/甲基丙烯酸烯丙酯共聚物AMP鹽、VP/VA共聚物和聚乙烯吡咯烷酮等成膜劑，絲打們選購時候不妨看清楚成分表的分類。