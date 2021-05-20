一年幾冇見粉絲！容祖兒突收驚喜承諾唱到大家變大叔大媽

天后容祖兒向來愛錫粉絲，彼此關係就似一家人，因為疫情關係，原來佢哋已有一年幾冇見面。祖兒就趁今日「520」（普通話諧音我愛你）嘅日子喺社交網Post短片，原來一班粉絲為佢送上生日驚喜，令佢非常感動。

片中見祖兒做完直播後準備上車離開，一班粉絲就上前送上蛋糕，預祝下月牛一嘅佢生日快樂，佢仲留言：「由於去年的生日會也是在網上舉行，所以我跟同學們（指粉絲）正式來說有一年多沒見面了，那天做完直播看到你們出現在眼前，有點夢幻，對，這陣子我經常覺得好夢幻！」

對於粉絲多年來對自己不離不棄，祖兒又好感觸表示：「一直在等我、支持我、為我歡笑為我憂，距離的意義讓我們確定思念，時間讓我們做得更好，準備下次再見，隔着口罩看見大家變得肥肥白白，但又帶着絲絲擔憂看着我，我也想告訴你們，我也無穿無爛但就已進化成更好更美的人，知道原因嗎？因為你們是全世界最嚴格的一群，我一想到你們在看着我，我那敢怠慢，你們從乳臭未乾穿着校服等我，到今天大家擁有各自的理想，你們在生活上的煩惱我未必能幫手解決，但希望我能成為一盞燈為大家帶路，跌跌碰碰總會找到出路，但願能為你們一直唱到你們變成大媽大叔！」唔少網民都話祖兒同粉絲都好有愛，希望呢段情誼可以好好延續落去！