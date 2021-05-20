《三國志戰略版》第3賽季　三勢陣玩法釋出

【特約報道】日本光榮特庫摩革新巨作《三國志·戰略版》第3賽季將於5月22日（星期六）登場，官方近日釋出第2賽季的結算獎勵暨重置說明，以及聚焦第3賽季的全新特色事件戰法「三勢陣」，玩家記得留意以下要點，做好準備開戰！詳細獎勵內容及領取條件，分為「非俠客軍結算獎勵」與「俠客軍結算獎勵」，詳細獎勵內容請見圖1-1及1-2：

新賽季活動重置

新賽季另一注意事項，是「一騎絕塵」、「開疆拓土」、「群雄逐鹿」活動將重新開啟，而且首儲雙倍重置及簽到活動重置，玩家又能領取豐富獎勵啦！其他賽季調整變化與詳細重置及保留項目請見圖2及圖3：

三勢陣玩法釋出

《三國志．戰略版》第3賽季最革新的玩法「三勢陣」，利用打贏超高的主動戰法發動優勢，搭配中軍超高的爆發以及前排的減傷效果，讓不同陣營的核心武將可同時將戰力達到最大化，雖然少了陣營的加成，不過只要搭配得宜，最終的收益反而更高！這個戰法的出現必須要3個不同陣營的武將才可以觸發，也就打破了過去為了陣營加成，造成武將組合單調、缺乏靈活變化的舊思維。在滿級情況下，一旦觸發即可讓主將的主動戰法觸發機率提升16%，而兵力損失最多的副將每回合可以獲得18%免傷效果，同時讓另外一個副將造成的傷害提高25%。想進一步了解的玩家，請密切留意官方粉絲團。

【三勢陣】要點

1. 【三勢陣】主將戰法發動機率增加是預備回合就生效，而副將效果是每回合判定一次。

2. 遊戲內分魏、蜀、吳、群4個陣營，而【三勢陣】需要武將的陣營各不相同，例如群雄的呂布，魏國的郭嘉，蜀國的黃月英，這樣組合後才能啟動【三勢陣】。

3. 隊伍只能在3個武將上陣時才生效，但如果在【三勢陣】的有效回合內，打死一個副將，那麼會保留降低傷害效果，但沒有增傷效果。

4. 【三勢陣】增傷減傷的效果與副將帶兵數量無關，是與損失兵力相關。

5. 【三勢陣】對主將加成的是主動戰法和突擊戰法的發動機率，其他種類戰法例如被動、兵種和指揮戰法是不受加成的，例如呂布的【天下無雙】就可以受到機率加成，而諸葛亮【神機妙算】和張郃的【大戟士】就不能得到加成。

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