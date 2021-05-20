靈敢侶情：唔好笑得太大聲

凌晨12:00，我在酒店房間趕稿，突然，私人露台的大窗，傳來叩叩的敲窗聲，嚇得我毛管直豎。還好，窗簾已關上，但看不到對方反而令我更驚，腦袋更不爭氣地浮現出《I Know What You Did Last Summer》狂徒的樣子——拿着長刀、戴着面罩……

這一刻該做的，當然是逃走，但另一半卻竟然得出「走到窗邊，打開窗簾」的想法，幸好我來得及扯他過來。聽到我輕聲大罵「你想死嗎？」之後，他還樂天知命地一臉輕鬆，所以說男人比女人短命是有原因的！

危險之下應當分工合作，於是我指派他去通知前台，然後派自己去找武器，但找來找去，最兇狠的只有風筒！

等了十年，職員還未到，另一半則閒着說「只是3分鐘」，但那個人還在敲窗。靜觀其變實在太危險，做人應該當機立斷，為保護另一半，我扯他逃離房間。沿着走廊向前衝到升降機，天助我也，門正好打開，想衝進去之際，前台經理和保安員剛好步出。

但他們沒有帶武器！

當三個男人太從容，做女人的就要計劃「一個女人帶三個男人逃生」的方案。沿着走廊再次回到房間，還未說出我的計劃，經理已經一馬當先，衝到大窗前，拉開窗簾、再拉開露台門，然後大叫「Hello？」如果是拍電視，就該輪到我老人家暈低的鏡頭，可是我不能暈，我必須做好「拉三個男人進浴室，踢走凶徒，把門鎖上」的準備。

數秒後，露台傳來一把女聲……

「哎呀對唔住呀，我哋反鎖咗自己，嚇親你哋……」

當下，三個男人看着我，兩位職員當然仍很Gentleman，但另一半已經大獲全勝地還我一臉「我早知如此」。

雖然只是虛驚一場，但我仍然相信居安思危是對的！即使人人都笑我，包括你們……

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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