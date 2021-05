靈敢侶情：唔好笑得太大聲

凌晨12:00,我在酒店房間趕稿,突然,私人露台的大窗,傳來叩叩的敲窗聲,嚇得我毛管直豎。還好,窗簾已關上,但看不到對方反而令我更驚,腦袋更不爭氣地浮現出《I Know What You Did Last Summer》狂徒的樣子——拿着長刀、戴着面罩……

這一刻該做的,當然是逃走,但另一半卻竟然得出「走到窗邊,打開窗簾」的想法,幸好我來得及扯他過來。聽到我輕聲大罵「你想死嗎?」之後,他還樂天知命地一臉輕鬆,所以說男人比女人短命是有原因的!

危險之下應當分工合作,於是我指派他去通知前台,然後派自己去找武器,但找來找去,最兇狠的只有風筒!

等了十年,職員還未到,另一半則閒着說「只是3分鐘」,但那個人還在敲窗。靜觀其變實在太危險,做人應該當機立斷,為保護另一半,我扯他逃離房間。沿着走廊向前衝到升降機,天助我也,門正好打開,想衝進去之際,前台經理和保安員剛好步出。

但他們沒有帶武器!

當三個男人太從容,做女人的就要計劃「一個女人帶三個男人逃生」的方案。沿着走廊再次回到房間,還未說出我的計劃,經理已經一馬當先,衝到大窗前,拉開窗簾、再拉開露台門,然後大叫「Hello?」如果是拍電視,就該輪到我老人家暈低的鏡頭,可是我不能暈,我必須做好「拉三個男人進浴室,踢走凶徒,把門鎖上」的準備。

數秒後,露台傳來一把女聲……

「哎呀對唔住呀,我哋反鎖咗自己,嚇親你哋……」

當下,三個男人看着我,兩位職員當然仍很Gentleman,但另一半已經大獲全勝地還我一臉「我早知如此」。

雖然只是虛驚一場,但我仍然相信居安思危是對的!即使人人都笑我,包括你們……

周靈山,纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家,著作有《邊吃邊瘦3!56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2!56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦!50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇,他就是皇帝!》。

Instagram︰echow03