【C AllStar開騷】On仔做教練狂操成員　踢爆King買女裝

組合C AllStar自3年多前於紅館騷宣布休團後，今年7月尾將集合重返舊地再開唱，展示4子經過各自單飛修煉的成長，更是他們首次挑戰4面台︰「主題係圍繞集合，除咗我哋之外，都係集合番班支持我哋好耐嘅Fans，聚埋互相畀正能量大家。（代表你哋之後都會喺番埋一齊？）今年我哋會完成一張有概念主題嘅專輯，完成咗之後就冇再有其他落實嘅計劃，其實唔需要去特別再定義仲需唔需要休團、單飛，唔需要太過清晰、規定。」

要有「料」之人陳健安（On仔）騷肌絕冇難道，今次他決定拖其餘3位兄弟落水，實行有肌齊齊騷，又教練上身抵死指派各人操練部位︰「我會操背脊，之前冇認真騷過，釗峰操腹肌、Jase練Pat Pat、而King就條腿個線條好好！」還趁機篤爆對方曾買女裝的秘密︰「佢個身形出去買褲，啲Stylist係當女裝咁買，條腿太幼！」King亦承認有此事︰「係呀！我買過，因為男裝好易撞。」另外，他們表示屆時會大唱組合歌，距離開騷只有約2個月的時間，準備時間並非充裕，所以4子說會集中於音樂編排上，還原基本盡力做好個唱。