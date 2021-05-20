食譜中西合璧！蔣怡自家創30道菜

名模蔣怡（CoCo）今午（20日）拍攝香港開電視節目《大匠之峰》，擔任主持訪問星級廚師。近年積極學廚的她，成功考取藍帶證書後隨即開始學習中廚，以及密鑼緊鼓地籌備新一本烹飪書，她說：「呢本係比較專業少少嘅一本食譜，（有咩特別之處？）呢本就係中西合璧嘅，我學完西廚返嚟，呢幾年自己研發咗一系列比較有特色嘅菜式。（自家創？有幾多道餸？）係呀自家創，會有30道菜，出面應該都冇㗎。（係咪你先生話想食所以先創？）佢樣樣都話想食㗎，成日話呢樣呢樣我好似冇乜食過喎。」

形容自己天生為食的她，小時候因為家人擔心危險，所以禁止她入廚房，直至長大後搬離家自住才開始自己入廚，她説：「因為太為食啦，又冇錢出街食，就要諗吓點可以煮到，例如出街食西餐好貴㗎嘛，但我係嗰啲一諗起啲好食嘅嘢，就會流晒口水好想快啲有得食嘅人，所以我學煮嘢嘅最大動力就係因為鍾意食，哈哈。」問她入廚多年有否發生過意外，她說：「咁又冇喎，純粹係冇咁好食，自己唔滿意囉。（老公有冇試過話唔好食？）通常我會快過佢出聲，因為我要求高過佢好多，哈哈！」