本日日本：永遠懷念！9月去《烙印戰士》展悼念三浦建太郎

如果你喜歡暗黑風格的魔幻漫畫作品，肯定有睇過或聽過由三浦建太郎編繪、單行本累積銷量達4,000萬本的《烙印戰士》（BERSERK）吧！這套作品以令人讚嘆的超精細畫風見稱，但與此同時超慢的出稿速度也備受畫迷關注，由1989年開始連載至今，32年來只推出了40本單行本，當漫畫迷疑惑《烙》何時才能畫上句號的時候，卻突然傳來了噩耗——三浦建太郎因急性主動脈剝離於昨日離世，享年54歲。

作為《烙》的粉絲，雖然再也沒法看到漫畫的最後結局，但卻可以用另一種方式去見證《烙》的精彩。話說為了紀念《烙》30周年，原本於今年1月30日至2月15日於東京池袋Sunshine City舉行「大BERSERK展」，讓畫迷可以來個深入回顧。不過因疫情影響，現時展覽已延期至9月登場，執筆時具體日期及收費尚未公布，內容主要展示《烙》珍貴原畫及立體Figure，亦將故事中的經典場面「蝕」以大型情景畫呈現出來，不可錯過的還有成功眾籌逾10,000,000日圓（約HK$71萬）炮製1:1不死的左德使徒形態立體像，及重現了將格斯的巨劍重新煉鍛打的治煉場。場內同時發售多款角色掛畫，讓粉絲可以好好回味三浦多年來的精雕細琢。