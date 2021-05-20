遭KB肥仔@ERROR聯手整蠱　李靖筠當場爆喊

歌手許靖韻（Angela）及李靖筠（Gladys）去年主理的網上音樂節目《AngeLadys今晩唱飲歌》叫好叫座，故節目組決定添食製作《今晩唱飲歌2》，其中第4集請來組合ERROR隊長肥仔擔任嘉賓。今集主題是「傷女情歌王」，3人唱出多首經典傷女情歌，包括《說謊》、《煙霞》、《心甘命抵》等，但除了唱歌外，其實肥仔另有任務在身，為了配合「傷女」主題，任務是要整喊Gladys，故決定與KB（李健宏）進行大整蠱！

拍攝節目前一晚，肥仔已跟KB及「冤枉娛樂」主理人齊齊計劃整蠱橋段，肥仔更立即打電話給Gladys提出不同要求，一時又要加人、一時又要加歌等等，總之要求多多。到正式拍攝當日，肥仔一行十多人上到band房，綵排時又譲同行的假女友不停亂入，令Gladys十分尷尬。最後由於沒有Live Band的關係，躁爆的肥仔更向Gladys拋下一句：「我同你好熟呀？！」之後更連節目不錄就拉大隊走人！由於肥仔是Gladys邀請的嘉賓，故工作人員叫她收拾殘局，她即致電肥仔，然後肥仔折返並說叫花姐上來，此時幕後主腦KB就以花姐造型現身，Gladys來不及反應呆着當場，其後爆喊，才得知原來是被整蠱！

事後Gladys謂今集拍攝真是重重波折，向肥仔表示：「因為呢個節目我特登攞咗你電話請你過嚟，你真係傷咗我個心囉，我完全被騙，好嬲呀！」Angela更說肥仔的一句「我同你好熟呀」令人hurt爆，肥仔笑言：「話晒我係《Lady Killa》，同埋今集主題係『傷女王』，呢個係我哋期待嘅畫面嚟㗎喎！」