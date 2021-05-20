果粉聚焦：無損Apple Music　下月免費聽

樂迷對音質的要求愈來愈高，無損音樂因而出現，惟提供這類歌曲的音樂平台大多要另外收費，想聽靚歌便要額外成本。Apple Music日前帶來好消息，宣布將於6月起加入無損壓縮音樂及Dolby Atmos全景聲功能，只要是訂閱用戶即可收聽，而且毋須額外畀錢，實在是樂迷福音！

先說無損音樂，Apple Music將提供超過7,500萬首相關歌曲，全部以ALAC保留原始音效檔中的每個細節。當中「無損」級數由CD音質起計，CD音質為44.1kHz時是16bit，而CD音質為48kHz時高達24bit。針對發燒友，它還提供高達24bit/192kHz的高清晰度無損壓縮音訊。音樂的清晰度因應網絡質素而改變，想收聽只要屆時在「設定」＞「音樂」＞「音質」中開啟有關選項即可。

全景聲方面，Apple Music將在所有配備H1或W1晶片的AirPods與Beats 耳機，以及最新版本的iPhone、iPad及Mac上自動播放Dolby Atmos音效。廠方表示日後會不斷加入新的Dolby Atmos曲目，並將精選播放列表，如果專輯支援此音效，專輯的詳細資料將會有一枚徽章，以方便樂迷把它們識別出來。