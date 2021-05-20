自認受傷界KOL　曾比特苦戀袁澧林

環球新人曾比特（Mike）承接《我不如》的氣勢，推出第2首主打歌《我不是邱比特》，延續「愛情下靶王」的形象唱出引起大家共鳴的失戀、苦戀心事。今次MV今次邀請到「文青女神」袁澧林（Angela）擔任女主角，與Mike演活一段「機會不是屬於我的」悲情戲。拍攝MV時，Mike自封是「容易受傷的男人」：「我真係『受傷界』KOL，我第1個MV畀人打傷，第2個MV《我不如》就畀車撞傷，第3個MV唔知會係點呢？」

首次與Angela對戲，他們竟因社交平台的事情擦出火花，Mike自言以往透過廣告及社交平台認識對方，欣賞對方文青及可愛的氣質，但女方即大爆Mike沒有follow她，Mike聞言即刻「補飛」。而MV有一幕是Angela在痛哭，導演要Mike上前安慰，但Angela踢爆對方不識安慰人：「佢竟然話『你可唔可以再傷心啲』，我哋太憎恨大家喇，今次合作完都係隔一排都唔好見大家，哈哈！」

講到新歌《我不是邱比特》的意思，Mike解釋有2個意思，在MV中他暗戀Angela，但礙於自己的外表而缺乏自信，故只能選擇守候在旁，他說：「神話中邱比特作為觀察者去掌管天神同人類嘅愛情，但『我』並唔想成為心儀對象嘅邱比特，而係希望成為邱比特箭下得到愛嘅人。」而另一個意思就是，邱比特的故事是少有的喜劇收場，傳說邱比特被公主的美貌所震懾而不小心被自己的箭割傷手，因此愛上公主，幾經波折終於修成正果，但Mike在MV中只能擔任守護者，得不到任何回報，不如邱比特般喜劇結尾，故歌名才叫「我不是邱比特」。