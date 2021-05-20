馬德鐘自揭「整容」真相　原來關老婆事！

藝人馬德鐘太太張筱蘭今日舉行新書發布會，以健康長壽為題，邀請老公馬德鐘、朱慧敏、周家怡及敖嘉年上台分享茹素心得，更獲胡定欣、陳山聰、陳庭欣等現身支持。分享會甫開始時，張筱蘭感觸表示今日是其母離世100日，編寫著作這幾年期間，目睹身邊親人相繼患病，奶奶於2019年1月因大動脈撕裂2、3日後過身，同年年尾媽媽亦被診斷有肺腺癌，她自言一直都勇敢面對，不過寫書時曾一度心理作用懷疑自己有病。

馬德鐘為撐愛妻於大螢光幕騷出一張數年前的訪問相，當年他身形脹爆、又有脂肪肝，跟現時判若兩人，他笑言：「呢個就係坊間話我『整容』嘅真相囉！」續謂那時擔心在娛樂圈「冇得撈」，加上家族有「三高」，努力Keep弗兼開始食素。未幾，被老婆大爆早年有酗酒習慣，他聞言即澄清只是飲得多，然後於受訪時再自辯：「佢言重啦，哈哈！之前多朋友飯局，又因為開餐廳要飲酒招呼人，但自從爸爸中風後，見佢啲手腳慢慢都唔係好郁到，唔想好似爸爸咁，就開變飲食習慣，冇飲之後好大轉變，精神好咗，個仔近年都開始食素。」而張筱蘭亦有因失言向老公道歉：「對唔住，係我講錯！我理解錯誤。」

問到出書心情？她表示是平常心，又多謝老公一直以來的支持，並笑說：「完成到都係因為佢好忙，咁我先專心寫到。」反而馬德鐘感到好興奮及感動，他說：「無數個晚上見佢廢寢忘餐，睇好多文章、數據。（你買咗幾多本支持？）啲書我畀錢印㗎！」講到好友胡定欣話聽完分享會後心郁想茹素，兩公婆非常好客指請她到府上食飯，問到會否介紹男仔給定欣認識？馬德鐘笑言沒有問題！