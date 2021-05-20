一星期減廿磅　朱栢康餓住跑山差啲出事

藝人朱栢康、蔡思韵（Cecilia）和柯煒林（Will）早前為電影《濁水漂流》宣傳。朱栢康自爆減肥血淚史，他說：「戲中我要演露宿者，係癮君子，個幾星期減20磅，日日唔食嘢去跑山，跑完肚餓食個水果，跑到腳軟差啲碌落山，好危險，都係跑番平地，但始終消唔晒肌肉。」他說曾落區考察，發覺現實都有大隻癮君子，才令他鬆一口氣。

提到落區，他指沒有走近打擾，只遠遠觀察，他說：「有一刻被佢哋發現我，佢哋一齊望住我，我就同助手扮傾偈，唔想打擾人哋，佢哋都有正常生活、同人交流，根本同我哋分別唔大。」笑言餓得太久關係，最開心是拍食飯戲份，會搶別人的飯來吃。同樣演露宿者的Will亦和應：「我都要減20磅，由160磅減到140磅，但我有個幾月時間，充裕啲。有場派飯戲拍得好開心，我係咁喪食。」

飾演社工一角的Cecilia，透露中學時曾做義工給露宿者派飯，那次經驗幫助她入戲，戲中她為露宿者伸張正義打官司，而且有不少喊戲，其中一場喊戲更一鏡到底，頗有難度，可惜最後刪掉，估計是導演刻意留白。

他們直言電影都打動了他們，覺得每個人都應該值得被尊重及關懷，Will覺得公園的長椅加裝扶手和球場晚上關門，認為是無人情味的做法。他說：「有次喺社交網見到深水埗要洗街，喺最凍嗰幾日洗街，露宿者嘅被同埋床褥濕水就好大劑，嗰時有啲同學做緊社工，都過去幫忙。」

場地：Campfire Collaborative Space