咀到麻木！丁子朗爆戴祖儀擇偶要叔叔

藝人余德丞、丁子朗 、林正峰、游嘉欣等，在將軍澳電視城為劇集《青春不要臉》拍攝煞科戲，劇組在錄影廠內出動巨型Led牆製作動畫布景，以虛擬拍攝方法重現當年面貌，拍攝一場駕車戲。監製林肯指Led牆租用費需要6位數字，是無綫首次用來拍劇，希望作出新嘗試。

任咀唔嬲

余德丞與丁子朗受訪時，對於劇集煞科感到不捨，皆因劇集拍攝比其他劇用上雙倍時間， 因而演員與幕後皆相當熟稔。問到最不捨得哪位？丁子朗表示最不捨得是戴祖儀，兩人由同事變成好兄弟，他說：「我哋拍咗無數咁多場咀戲，咀戲已經唔需要再食香口膠準備，畀埋條脷佢都得，熟到好似兩兄弟咁，拍到已經任咀唔嬲，不過，我唔會阻到佢啲桃花，因為佢鍾意叔叔。」

余德丞最不捨得是劉穎鏇，因為兩人拍劇前已經一齊準備學習踩Roller，大家經歷很多，他說：「我哋嘅咀戲冇佢哋咁屬利，只係小學三年級，佢哋係大學三年班。」

講到劇集是無綫首次以Led牆拍攝，余德丞說：「出嚟嘅效果好真實，希望畀到嶄新嘅感覺觀眾。」丁子朗則說：「我哋為公司做白老鼠，拍攝嘅時候其他監製都過嚟觀摩，其他劇之後都Book咗嚟緊用。」

派「好人卡」

游嘉欣對於劇集煞科感到不捨，提到余德丞與丁子朗皆未有表示不捨得她，嘉欣笑說：「唔緊要，劇中我同林正峰一對。今次係我哋第二次合作，但係都冇咀戲，我都知道佢好想（指拍攝咀戲），但監製唔畀，都冇辦法，不過，今次可以拖手仔，算係有進步，哈哈。」她更笑謂早已向阿峰派發了「好人卡」。