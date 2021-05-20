入院割瘤！胡曦文感恩保留到子宮：好多人要切晒

商界女強人胡曦文（Christy）身穿黑色Tube dress，孖男友羅御軒及其旗下法國唇膏品牌代言人溫碧霞出席慈善活動，席間進行支票頒贈儀式，共捐出1,000名眼科手術名額。

講到早前低調入院割除6粒子宮肌瘤，她自爆其實不止：「仲割咗一個超過10cm大嘅腺肌瘤！都係可能因為平時壓力大同緊張，其實呢個瘤已經喺度成10幾年，但一直未搵到好醫生切除，依家做完手術2個幾月。（當時好驚？）冇得驚，要勇敢面對，覺得自己好好彩，識好多朋友都要切晒，我仲可以保留番（子宮），呢個瘤10個女人有8個有。」續謂做完手術後有4日不能進食及低血壓，當刻只想落床郁動，最終康復瘦了8、9磅，之後會好好注意身體。

問到男友是否好擔心？他說：「係好擔心！好感恩手術成功，所以依家要做多啲慈善。」Christy表示之後希望可以於起學校、小朋友醫療及教育方面着手捐錢，更有意幫香港人加油打氣，但要再從長計議。另外，提到她旗下腕錶品牌近日進駐中東卡塔爾的最貴商場，她興奮地說：「皇室成員有份代理。（想去當地視察舖頭？）想呀！但當地每日都有百幾人確診，唔去住啦，之後會再同世界知名汽車合作。」