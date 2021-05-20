《懸崖之上》票房破10億人仔！秦海璐為張藝謀獻出第一次

「新一代謀女郎」劉浩存、張譯、于和偉、秦海璐、朱亞文等演出的英皇電影《懸崖之上》，於內地橫掃17天票房冠軍，已累積破了10億人民幣（約12億港幣）大關，成為五一黃金檔最賣座勁片之餘，該片於中國電影觀眾滿意度2021年春季調查之中，以85.8分奪得檔期滿意度冠軍，指故事緊張刺激、布局精密，令觀眾拍案叫絕，被公認是近年來最出色的諜戰電影。

而該片於本地票房也不俗，教台前幕後興奮不已，主角張譯表示：「特別感謝喜歡並支持這部電影的朋友們，通過這部張藝謀導演的電影，能讓更多的人看到上世紀3、40年代我家鄉（哈爾濱）的模樣，看到黎明之前前仆後繼的潛行英雄，我很感激！」

影后秦海璐則有感而發：「感謝所有觀眾的支持，很開心我們的電影，口碑票房雙豐收！」笑指看到有評論說，以為電影是《懸崖之（上）》，追問會不會有《懸崖之（下）》，直言期待有續集，以往多演演劇情片的她，今次為張導首次獻出拍攝動作戲：「我其實是刀馬旦出身，因為小時候練得太苦了，所以出道以後，始終沒有拍過動作戲，但我沒有拒絕導演，然後他給我看了第一個試拍片，就是邦女郎那種，當時就覺得上當了。拍攝時導演很保護、鼓勵我，我不能辜負這種鼓勵！」對於秦海璐難得露一手，張藝謀也豎起大拇指激讚。於該片已犧牲性命的朱亞文，寄望張導若果開續集能把其角色翻生。

至於劉浩存繼處女作《一秒鐘》後，再於《懸》片獲張導給予寶貴機會，令其非常感恩：「導演在拍攝前給我推薦一些歷史以及關於諜戰的電影，從中學習，想讓我盡快做到他想要的標準，盡量做到極限。」已兩度跟劉浩存合作的張譯，坦言見證了她的成長：「印象中，她就是一個小孩子，到了這部戲，導演說她演得不夠好，或者可以更好的時候，她哭了，開始認識到電影在自己心目中的位置是甚麼。」

為令劉浩存有更佳演出，經驗豐富的張譯刻意在演對手戲時，讓這位新人盡量放鬆。此外，於拍攝最後一場戲時，劇組為劉浩存準備鮮花及蛋糕，令其感動得哭了，張導見狀即風趣地鼓勵愛徒：「演員能在電影院拍殺青戲，這個你安排也安排不過來，好像我就沒有碰到過，這說明你要吃電影這碗飯了，這是你的飯碗！」