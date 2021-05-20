阮小儀中女追星唔會怯　杜如風着高踭鞋腳震震

藝人阮小儀和趙學而等6位中女今日（20日）出席下周播映的ViuTV新節目《中女唔易做》，她們表示冇收視壓力，而在節目中，小儀會做農夫，學而則在電器店當實習生，她們笑言本身很貼地。

學而受訪時自認不後生，現在一邊享受人生，一邊吸收新事物，她笑說：「所以早幾年已經叫自己婆婆，反正會老，調整心情！」小儀表示現在享受做中女，她說：「如果廿幾歲畀我見到Edan（呂爵安），會怯，依家乜都唔理，依家anytime都係狼虎之年，不過都係欣賞啫！」講到她與森美女兒同樣喜歡Edan，她覺得作為Edan粉絲，偶像愈多人鍾意愈好。問到會否問Edan鍾意邊個？她說：「唔敢問，驚佢話你兩個都冇，會好hurt！」

另外，同場的杜如風坐着電腦櫈出場，期間她腳不停震，不能伸直，站着時要扶着身旁的朱薰，她多番示意工作人員安排櫈給她坐，之後康子妮與朱薰做其人肉拐杖，杜如風才勉強企得穩。受訪時，她全程坐着甚至脫去高踭boots，她解釋已有5年沒有着高踭鞋，她說：「今日着係尊重場合，但已經着唔到，企一分鐘就腳抽筋、腳震，之前拍嘢都係着波鞋，好耐冇着，唔識企。」