澤口愛華　F奶4冠王

好多女星為咗上娛樂頭條或雜誌封面都會施展渾身解數，但其實只要身材有料到又有話題性，兼且人氣高企，呢啲出風頭嘅機會往往自動送上門，正如今期「世界Cup」主角澤口愛華，青春可愛，形象正面，加上貴為寫真界小天后，難怪經常成為封面人物！

讀初中已參加選美

數到近年以童顏巨乳作賣點嘅寫真女優，好多人都會諗起天木純同Ramu，但隨着佢哋嘅年紀漸大，演出風格似乎愈走愈邪，於是風頭漸漸被近期冒起得好快嘅澤口愛華蓋過。其實阿妹好早就出道，2017年讀緊初中3年級嗰陣，喺朋友鼓勵下參加咗「SAKAE GO ROUND美少女競賽2017」，順利奪得冠軍，之後就被招攬成為美少女組合「dela」嘅成員。

一人包攬4個獎

話時話，今年2月先剛滿18歲嘅愛華，喺藝能界同寫真界都發展得極為理想，攞獎攞到手軟，除咗喺選美活動「Miss Magazine 2018」贏得冠軍，最近又喺「第7屆封面女郎大獎」中，包攬咗冠軍獎、10代部門獎、漫畫雜誌部門獎同寫真偶像部門獎，成為應屆4冠王，無負「令和之寫真女王」嘅稱號！除咗拍寫真，阿妹最近仲拍埋電視劇，真係氣勢如虹呀！