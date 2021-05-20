司徒鈺芸撐杜俊緯「復活」　疫下見真情！

荷里活電影《F9狂野時速》昨晚於尖沙咀舉行特別場，該片其中一位演員，杜俊緯（Jason Tobin）帶同妻子Michelle Tobin出席，其他嘉賓則有司徒鈺芸（JuJu 前稱：陳鈺芸）、導演司徒永華等。

Jason表示自己很高興重返《狂野時速》的大家庭，他是在香港居住的荷里活男演員，早已在15年前的電影《狂野時速：飄移東京》演出Earl的角色，對於今次獲導演Justin Lin主動聯絡和邀請他歸隊拍攝第九集，感到非常興奮！Jason説：「我喺南非拍攝完美劇《唐人街戰士》（Warrior）第2季當晚收到Justin嘅電郵，佢話畀我聽，佢正努力將Earl呢個角色帶回新一集嘅《狂野時速》。當時我仲諗邊個係Earl？諗咗一段時間先記得係我喺2006年《狂野時速》第三集嘅角色名！我即刻話畀太太知，太太都好興奮我嘅角色可以復活！」

JuJu表示今次特意來支持Jason，兩人相識超過10年，早前不算太熟落，但在過去4個月2人一同由香港出發去泰國拍攝 新片《FISTFUL OF VENGEANCE》，一起經歷在疫情下拍攝電影，令雙方開始熟落和成為好朋友，現在更已兄妹相稱！