初試雲雨情　「慾」罷不能

有人話情慾體驗好似潘朵拉盒子，一旦打開就會一發不可收拾！講真令人開心嘅床上互動，冇咩人會抗拒，好似今次介紹嘅3套四仔都從呢個角度借題發揮，情竇初開嘅男女小心睇到慾火焚身、欲罷不能啊！

一試難忘

初嘗性愛滋味，點止男人食過翻尋味，女人一樣會開心到不能自拔，好似呢套由6AM Studios推出嘅《Lateenas #2》，故事發展圍繞Rebeca Linares、Alexis Love、Veronique Vega同Celina Cross呢4位索女，講述佢哋點樣喺初嘗禁果之後沉淪慾海，當中又以熟女Rebeca Linares嗰部分最搞嘢，話說今年37歲嘅佢，終於告別處女之身，但因為單身關係，搵唔到洩慾對象，於是決定將目標瞄準單身男鄰居。

嗲住曳曳

想唔想睇吓甜度勁高、鹹味超重嘅四仔？由Karups炮製嘅《Young And In Lust》，絕對唔會令你失望，事關片廠以4段甜蜜愛情故事作包裝，仲搵嚟Mina K.、Nata Ocean、Oxana Chic、Mette等青春迷人嘅東歐脫星演出，當中甜蜜度最勁嘅，要數Oxana Chic演出嘅一段。講述情竇初開嘅佢，自從同男友曳曳過後，每朝都要做完床上運動先肯起身，係咪勁甜呢？

眾星拱照

性愛體驗令人不能自拔？計我話，睇四仔一樣可以令人欲罷不能。好似呢套由New Sensations發行嘅《It's a Schoolgirl Thing #7》，劇情多元化，情慾演出密集，仲雲集咗Emma Hix、Lily Rader、Gia Paige、Kylie Quinn等超過20位男女脫星演出，最重要嘅係片長達5小時，非常抵睇。喺芸芸脫星中，要特別留意今年24歲嘅Lily Rader，雖然今年先出道，只係床上技巧熟練，扮純情嗰陣亦好有說服力添！