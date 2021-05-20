阮兆祥讀書「偷食」被捉　羅敏莊首席風紀勁威水

藝人羅敏莊（Mimi）及阮兆祥（祥仔）晚上（20日）出席網上音樂會，音樂會以校園生活為主題，二人穿上校服並唱出多首他們讀書年代的經典歌曲，被問到校服對他們的意義，祥仔説：「當年我係校內prefect，所以好尊重自己套校服㗎，連出去食lunch都會留意其他同學有冇違規行為，以防影響校譽嘛。（咁自己有冇百厭嘢先？）我唯一一次嘅百厭事就係因為鍾意打波而起，嗰陣試過偷lunch時間，喺外面同其他學校嘅人打波，打完就買飯盒返學校，等到上體育堂嗰陣先偷偷哋食飯，因為當年上體育堂係分兩個唔同樓層，天台同落8層都有運動場，我哋就被分配喺天台運動場，諗住阿Sir唔會行8層樓上嚟睇我哋啦，點知真係畀阿Sir捉到，見到我哋成班喺度偷食，好在最後阿Sir體察民情，冇記過，只係留咗一個禮拜堂。」

至於Mimi就更厲害，是校內首席風紀兼其中一位社長，所以校服對她來說是神聖的，她指當年因為社制歌唱比賽經常獲勝為社加分，因此被推舉出任社長，她說：「我話我唔識做其他嘢喎，點知啲同學話冇問題，所以我就做埋社長喇，嗰陣每逢出任呢類職位都會有個襟章掛喺心口，大家好鍾意鬥多章㗎，我又係head prefect又係社長又係圖書管理員，成身都係章，幾威呀！（阿女有冇學到你咁樣做leader呀？）阿女都係leader嚟，我見佢同朋友仔玩嗰陣成日點人做嘢，咁樣幾似我呀，哈哈！」