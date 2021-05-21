【是日通勝】（一點居士）

辛丑年四月初十己巳木建日

吉時：中午11時至1時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：會友、伐木、結網

忌：動土、詞訟、移靈

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：1、5、8、0

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊

事業順利，無牽無掛，要明白知足常樂的道理。

金牛

堅持信念是成功的關鍵，佩戴瑪瑙可帶來好運。

雙子

毋須因一時運滯而氣餒，善用人脈能扭轉頹勢。

巨蟹

財運欠佳，謹記貪字得個貧，投資要見好就收。

獅子

運勢平平，但沒有做過虧心事，就不會有麻煩。

處女

做人應該腳踏實地，心存僥倖勢必弄巧成拙。

天秤

整體運勢不錯，時刻面露笑容，好事自然來！

天蠍

謹記勝不驕的道理，身處順境也要懂得反思。

人馬

機會是留給有準備的人，否則有好運氣也沒用。

山羊

天時地利人和，不妨朝目標進發，成功在望。

水瓶

事業運稍遜，處理公務要分輕重，防顧此失彼。

雙魚

愛情運一般，物色對象要趣味相投，切勿心急。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）蛇 桃花旺

（跌）鼠 心情差

鼠

身心疲憊，有些事別太上心，以免積聚負能量。

牛

受突發事拖累，計劃好的事被耽誤，心感不忿。

虎

神采飛揚，善於交際，出席社交場合無往不利。

兔

被小人暗算，工作上有點迷失，變了盲頭烏蠅。

龍

責任心強，做事有方向感，工作目標不難達成。

蛇

桃花運強，單身者容易得到異性的追求或表白。

馬

頭頭碰着黑，上班族要謹言慎行，提防小人埋身。

羊

人緣極佳，事業上不乏靠山，工作表現如魚得水。

猴

個人魅力大增，易獲身邊人信賴，可望發揮才華。

雞

桃花旺，易與心儀對象擦出愛火花，脫單不是夢！

狗

精神爽利，只要投入工作，可遇上人生中的伯樂。

豬

是日沖煞，運氣一般，與親友相處要心平氣和。

【暢所欲玄】（術數學者黃譯加）

紫微看寵物個性

坊間對「自來狗」、「自來貓」有各類傳言，認為不請自來的都不是好東西，甚至覺得自來貓扯孝布，究竟這些傳言是否屬實？

即使「白虎」主刑傷、血光、喪服，但貓和老虎只是同屬貓科動物而已，要是一概而論，未免太草率。其實，只是人類佔據了牠們的大自然，而且該動物與你有着緣分。

在紫微斗數中，子女宮除了代表子女，還可以代表投資及寵物，所以若然沒有子女，便可以用紫微斗數的子女宮來更了解自己的寵物。如果未清楚自己命盤的朋友，可以向專業的算命師傅詢問。

紫微星、天府星：由於兩者皆是皇帝星，所以你們的動物，性格高傲、聰明，亦喜歡住進漂亮的家居。不過，牠的猜疑心較重，需要慢慢的接觸及陪伴。

天機星、太陰星、巨門星：你的寵物較為情緒化，喜怒無常，需要較多的陪伴照料。

天相星：你的寵物個性隨和，好奇心重，容易與人相處。不過，牠較容易發胖，需要注意飲食。

太陽星：你的寵物活潑好動，喜愛野外，需要經常去散步。

廉貞星：你的寵物需要溝通，最好不要單獨飼養。

天梁星：你的寵物十分乖巧，願意接受你的教導。

武曲星：你的寵物性格較為固執，並且容易怒，需要較多的時間陪伴及教導。

七殺星、破軍星、貪狼星：你的寵物十分好動、貪玩，需要給牠們足夠的玩具，以及多走動來發洩，才能好好管教。