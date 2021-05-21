東方日報C1：戴祖儀水着瞓身拋胸爭上位

「長腿女神」戴祖儀拍劇首次做女主角，搏到盡以泳裝上陣拋胸，務求上位爭做無綫花旦！她直言喜歡演戲，所以「乜裝都好」，願意瞓身嘗試！

星夢女歌手眾多，有「一姐」菊梓喬、吳若希、JW（王灝兒）及連詩雅等，當中26歲的戴祖儀（Joey）不只有靚樣及40吋長腿，而且畢業於英國萊斯特大學法律系，出名轉數快，迅即成為新一代宅男女神！其工作機會源源不絕，拍過不少綜藝節目，雖然演戲經驗尚淺，但獲睇中拍第3套劇，而且升呢做女一！難得有此良機，加上在星夢只唱歌難以突圍而出，她決定瞓身向電視圈發展，為上位更不惜改「露」線，誓要做無綫上位花旦！

最驚飛Bra露餡

Joey與丁子朗日前在石澳後灘為新劇《青春不要臉》開工，演情侶的他們身穿80年代泳裝，坐在沙灘上談心。Joey穿兩件頭粉紅色波點泳衣，繼3年前拍《多功能老婆》穿潛水衣晒煞食長腿後再賣性感，她坦言接拍前不知道有泳裝戲份：「不過我真係好鍾意做戲，所以無論乜裝都好，只要有機會，我都願意一試！尤其今年更加有決心做好每件事！」

謹慎的Joey每當拍完一段戲份就用毛巾包着自己整理泳衣，免得走光，她表示：「泳衣冇Pad，所以只可以黐Nude bra，但30幾度出晒汗，長期擔心個Bra會冇黐力跌出嚟，要係咁撳住。」又笑言事前沒有減肥，反而為配合角色盡情食：「角色簡介我係唔靚，所以豁出去食咗好多美食！」她指雖然今次是全套劇中最少布，但不覺得尷尬：「我擔心居多，擔心污染大家眼球！」拍完當日戲份就煞科的Joey坦言有點不捨，有留下「萬歲錢」請客，又透露煞科後肚瀉了幾天，故的起心肝乘機減肥，因為即將開拍新劇。

拍檔踢爆情迷大叔

至於子朗赤膊大騷肌肉，笑言這場戲是滿足編審的欲望：「佢哋覺得80年代一班人喺沙灘傾偈好有味道，所以想我哋重演。我冬天睇劇本時梗係覺得好啦，點知嚟到夏天有啲後悔，又焗、又曬、又熱、又濕，由頭到尾都濕晒！」他表示首次以泳裝拍劇：「但我驚觀眾睇到唔想睇，因為之前《森美旅行團》全裸浸溫泉都試過，所以要求劇組留畀女仔除！」

而他昨日在將軍澳電視城拍攝煞科戲，笑言最唔捨得Joey：「我哋拍咗無數咁多場咀戲，咀到已經唔需要再食香口膠準備，畀埋條脷佢都得，熟到好似兩兄弟咁！不過我唔會阻到佢啲桃花，因為佢鍾意叔叔！」

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