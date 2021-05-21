維港靚景餐廳+手工啤半價+閨蜜素食下午茶

【特約報道】近期正式進駐尖沙咀中港城的合味道紀念館，可以說是近期最火熱的打卡景點之一。如果你都打算去湊湊熱鬧，就要留意了！因為只要憑當日門票，到中港城平台的靚景西餐廳名氣廊Flame消費，即可享85折優惠。 現時餐廳正推出兩大歐洲主題晚餐、半價法國手工啤、素食下午茶等優惠，讓你一邊欣賞維港靚景，一邊以味蕾暢遊歐洲。

各國美食盡嘗 與好友一起味遊歐洲

被譽為名中港城隱世花園的名氣廊Flame，一向以璀璨海景而備受食客及尖沙咀上班族歡迎。餐廳的美食團隊，知道大家無得去旅行，因此特別推出「味遊歐洲 “FUN”享晚餐」，等大家可以來一場味覺之旅！菜式包括西班牙火腿蜜瓜、法式燴海鮮拼盤、德國咸豬手及紐倫堡腸、香烤肉眼扒等多款選擇，另有意粉和甜品，套餐更包西班牙Sangria紅酒特飲，各國美食一次盡嘗，足夠讓你與3至4位親友味遊歐洲！

想浪漫一點享受二人世界，推介「好嚐旅行名氣晚餐」，美食包括西班牙八爪魚尼斯沙律、慢煮法國鴨肝野菌釀鵪鶉配砵酒汁和蕃茄羅勒水牛芝士意大利雲吞等，最適合愛侶享用。

味遊歐洲「FUN」享晚餐（3至4位用）

收費： $1,198 + 10%

好嚐旅行名氣晚餐

收費：每位 $338 + 10%

德國咸豬手皮脆肉嫩 半價享法國手工啤

除了以上的精選套餐外，餐廳亦推出多項優惠，如晚市惠顧「德國咸豬手及紐倫堡腸」， 即可以半價加配不同口味的3 MONTS法國手工農莊麥啤！鹹香的德國咸豬手外層香脆，以不同香料製成的紐倫堡香腸，散發淡淡的胡椒香氣，用來配襯有濃郁麥香果味的3 MONTS法國手工農莊麥，既可中和豬手的油膩，更可凸顯肉汁的香味，絕對係Perfect Match！

德國咸豬手及紐倫堡腸 $468 + 10%

法國手工農莊麥啤每支($60 / 330ml) 及 ($128 / 750ml)。

Happy Hour (下午6時至8點) 單點麥啤亦可享7折。

閨蜜姐妹齊跑素

綠色生活是大潮流，同好姊妹去街，清新又輕怡的素食實是不二之選。名氣廊Flame推出的3層「跑素下午茶」，以植物肉等食材同甜品做主打，做出香草新豬肉酥盒、素蟹肉餅配慍桲果凍等精緻美味的素食小點，再加上馬卡龍甜品、英式鬆餅等，對住維港靚景邊食邊傾，享受一個非常寫意的下午！

跑素下午茶（兩位用）

收費：$368 +10%（1位用HK$198 +10%)

名氣廊Flame

地址：尖沙咀廣東道33號中港城第1座平台1號

電話： 2367 2713

營業時間：11am至10pm

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