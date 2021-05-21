全方位歎啡　高質提神

咖啡已成為大部分人每日不可缺少的提神飲料，坊間除不斷有新裝潢和主題的咖啡店吸引客人打卡，部分咖啡店和品牌亦推陳出新，推出不少新口味，無論在外飲用又或在家沖泡，都可以歎番杯高質醒神啡。

新店登場

京都風味

古色古香的日本京都是香港人去旅行的熱門地點，雖然現時未有得飛，不過當地於1970年創立的昭和喫茶店Sonia Coffee最近就落戶旺角，開設首間海外分店。店內提供日本自家焙煎的咖啡豆，以虹吸和其他沖泡方式，客人揀選心儀的杯子後，咖啡師在沖泡會直接在客人面前倒進咖啡杯內。店內亦提供不少甜點，如原味鬆餅、海外分店限定的忌廉焦糖吉士布丁、梳乎厘芝士蛋糕等。其他還有全日早餐、各式吐司及意粉等輕食，邊吃邊配咖啡，再欣賞店內懷舊的風情，很有時光倒流的感覺。

輕鬆藍調

工作繁忙又或精神不濟，找間有情調的咖啡店喝一杯，可讓自己放鬆下來。主打精品咖啡的BLUEBIRD COFFEE，近日於上環開設2層高旗艦店。店內以藍色作主調，讓人放鬆心情品味咖啡。內裏有7款不同產地的咖啡豆選擇，客人可自行選擇後由咖啡師為你沖泡，另外還有Marshmallow Latte、Peanut Butter Latte、Nutella Latte等口味選擇，若想奢華一點，也可點選矜貴的Ninety plus手沖咖啡慢慢嘆，邊喝邊來一口Strawberry Mango Cheesecake、朱古力心太軟或抹茶紅豆蛋糕，也是最佳配搭。晚上來到的話，也可選擇精選的Cocktail Menu，無論是用愛爾蘭威士忌及咖啡調製的Irish Coffee，或是Espresso Martini、Tia Flat White Russian都有得㨂。

新味上場

經典改良

部分雞尾酒會加入咖啡作配，好似Irish Coffee就是其中之一。中環的HYPEBEANS新推的季節特飲就以它作藍本，推出無酒精的Spirit-Free Irish Coffee。咖啡師選用在酒桶發酵的咖啡豆沖泡，配上鮮忌廉，入口順滑而帶朱古力和車厘子的氣息，雖然沒有加入酒類，但又有淡淡酒香。

清甜白桃

來到初夏，正是多款水果當造之時，Pacific Coffee由即日至7月6日，推出新口味的粒粒白桃朱古力咖啡。咖啡加了白桃肉和鮮忌廉，白桃的清甜和朱古力的香甜配合剛好，而白桃肉亦增加了口感。

自家沖泡

限量推出

大熱天氣唔想出街，想飲咖啡不如在家自己沖。Nespresso近日就有2款新口味，於5月推出的「工藝之源」系列Nicaragua La Cumplida，來自尼加拉瓜馬塔加爾帕，富果香和蜜餞香甜。另一款Kahawa Ya Congo屬「復興之源」系列，來自剛果民主共和國基伏湖沿岸，入口幼滑而有溫和水果、麥片和堅果香，於5月31日至7月4日推出。

清爽冷泡

一杯冰涼的凍咖啡，確實醒腦又消暑，唔想加冰溝淡味道，冷萃咖啡就是好選擇。C'est la Vie COFFEE早前推出的冷萃咖啡，選用Ethiopia Guji Hambell G1單品咖啡豆製作，只要倒入300至400毫升室溫水後封口，放入雪櫃12小時，喝前輕搖勻就可以品嘗。清涼的冷萃咖啡富果香及花香，入口有微微酸度，之後會感受到淡淡酒味，層次豐富而餘韻猶長。