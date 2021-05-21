圍棋女神由細靚到大 同《后翼棄兵》Anya有得揮

劇集《后翼棄兵》早前掀起熱潮，唔少爭住學國際象棋，仲帶挈女主角Anya Taylor-Joy封金球獎迷你劇視后！而現實真係有索爆女棋士，而呢位靚女唔玩國際象棋，而係玩圍棋！

今次介紹嘅靚女就係「圍棋女神」黑嘉嘉，佢係混血兒嚟，爸爸係澳洲人，媽媽就係台灣人，佢五觀精緻迷倒唔少人，仲被日媒封為「千年一遇美女棋士」，認真犀利！黑嘉嘉6歲開始學圍棋，14歲就踏上職業圍棋之路，絕對係天才！佢依家係圍棋職業七段，仲試過喺世界圍棋女子大賽中奪得亞軍，唔係得個樣㗎！

而佢都好識冧粉絲，成日喺社交網晒靚相派福利，社交網差唔多有20萬粉絲！日前，佢喺社交網晒出10歲參加比賽嘅相，佢嘅靚樣即時引起網友熱討，當時嘅佢人仔細細已經十分靚女，好認真咁睇住棋盤，展現超齡嘅成熟！仲有網友留言：：「這角度看像后翼棄兵電視劇裏的女主角」、「從小就是美人胚子喔」、「真的是太可愛啦」、「小時候就很傾城呢」貼文一出，網友即時力捧，依家已經吸引逾萬個Like！

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