天后Lady GaGa自爆19歲被唱片監製強姦成孕

美國天后Lady Gaga早前現身名嘴奧普拉(Oprah Winfrey)與哈利王子(Prince Harry)新節目《The Me You Can't See》,剖白因姦成孕的慘痛經歷。

Gaga講述被姦經歷:「當時我19歲入咗行,有個監製同我講要我除衫,我話唔好,然後走,但佢哋同我講會燒晒我嘅音樂。而佢哋冇停低。佢哋冇停過威脅我,我就成個人定住咗,我……之後我都唔記得晒。」說罷她忍不住落淚。

她不願披露強姦犯的身份,因為不想再面對他。她更透露被多次強姦後,更懷上身孕,令她一直活在陰影中。她指多年後,她因全身劇痛與麻木入院,很吃驚醫院派出心理醫生而不是醫生來看她:「我病咗好多好多好多個禮拜,後尾先發現呢個痛,係同當年姦我嗰個人,將大肚嘅我車走擲埋一便嘅時候同一種痛。我返到父母屋企,一路喊同唔舒服,因為我一路被侵犯,我被困喺錄音室有幾個月時間。」

直到她2019年主演音樂電影《星夢情深》(A Star Is Born),仍然有發生精神崩潰。雖然她一直接受磁力共振與掃瞄,醫生也找不到痛楚來源,但她指身體其實記得一切。她提醒其他人不要去自殘,因為只會令自己情況變得更差。