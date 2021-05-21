陳瀅戲外Like爆歐陽震華：有佢喺度就好多笑聲

「宅男女神」陳瀅在劇集《伙記辦大事》與歐陽震華（Bobby）、萬綺雯、馬德鐘等前輩合作，與前2位更是首次合作，她表示：「好幸運，呢套劇算係我第1次最重戲份，出現率又多，因為佢同每個人物都有關連，所以我都有啲擔心，但今次可以同3位前輩合作減輕我嘅壓力，好多嘢佢哋都幫輕咗我。（會教你？）可以同佢哋好舒服、和諧嘅環境下合作。」她又坦言有Bobby在場就不會有悶場：「有佢喺度就好多笑聲，令成個團隊好輕鬆拍攝，佢成日都會搞Gag，吹水吹到停唔到，有佢喺度大家就冇咁攰。（佢爆肚？）都有，佢呢樣嘢真係好叻，有喜感係Talent，學唔到，佢講一句對白都覺得好好笑。」

她又表示與對方最印象深刻的是首次拍第1場戲：「我同佢嗰場戲係佢嗰日最後一場戲，佢已經拍咗成日應該要收工，其實佢唔需要喺度，因為我係望住一個位，但佢話唔緊要，畀埋個眼神我先，我覺得佢好好，佢畀我嘅第一個印象好好，因為佢知道我角色係好憎佢，如果冇咗佢喺度就冇咁投入。」而講到今次再與好姊妹賴慰玲合作，她大讚對方窩心：「我有次拍到好攰，同埋角色好多內心戲，所以有段時間我比較敏感，唔係好開心嘅狀態，佢一睇就知我咩事，即刻叫我加油，一句已經覺得好Warm。」