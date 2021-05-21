同全智賢有冇感情戲？朱智勛為拍《智異山》走遍全國

韓國靚媽全智賢今年將憑與男星朱智勛合演的新劇《智異山》強勢回歸公仔箱，劇集由神劇《Signal》及《屍戰朝鮮》的編劇金恩熙執筆，講述飾演智異山國立公園護林員的全智賢與朱智勛上山救人的故事，而朱智勛最近為男士雜誌拍攝寫真，受訪時分享拍攝《智》劇時的花絮。

朱智勛笑言為了拍攝《智》劇而走遍全個韓國：「首先智異山是跨越了慶尚南道、全羅南道和全羅北道，要不斷來回南道，而攝影棚就在大田、龍仁和坡州，可算是走遍了全國。」對於劇集的具體內容，他就表示不能透露：「這部作品的感情線就似薛丁格的貓一樣，可以說是有，也可以說是沒有，跟《Signal》很相似。」而他又指剛拍完的新片《Silence》現時進行後期製作，預計於明年上映。

而朱智勛參與了名為「#ForeverChasingTomorrow」（永遠追逐明天）的活動，他指這個口號跟他的事業有相似的地方：「運動選手總是為了打破紀錄而不斷競走，作為演員的我也是不斷為了超越自己的界限，為了變成其他人而努力演戲，這也是賽跑的一種。」