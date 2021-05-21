李多海教路　 「屁屁走路」練出蜜桃臀

對於運動新手來說，日走一萬步可以說是入門級運動，千萬不要以為行路的減肥成效甚微，如果走得啱都可以成為快速的瘦身途徑。人氣女星李多海最近就在自己的社交平台上分享了一個在韓國爆紅，還連續數天登上韓國熱搜榜的「屁屁走路」樓梯減肥法。它源自一套韓國綜藝節目，節目中找來了嘉賓實測，在飲食、作息不變的情況下，只用3周時間就減走了21kg，連史上最難減的臀部都可以走出蜜桃臀，最啱長時間坐着工作的上班族！

3 Steps「屁屁走路」

要做到靠走就可以練臀兼瘦身的效果，首先要找一條樓梯，然後調整自己的走路姿勢。

Step 1：雙腿站立呈11字形，然後用腹部核心肌肉挺直腰板，讓身體由頭至臀部保持一條直線，幫助運用臀部的肌肉。注意身體不要前傾，否則使用的只是大腿的力量，不能訓練臀部。

Step 2：走上樓梯時要注意把力量集中在腳後踭，如果是由前腳掌帶動腿的話，用的只是小腿的力量，訓練小腿的肌肉，有機會練成肌肉腿。所以這一點非常重要，謹記要用後腳踭發力。

Step 3：是測試自己是否走得正確，當調整好姿勢後就可以嘗試走上台階。上樓梯時可以把手放在臀部下方，測試是否有在正確使用臀部肌肉進行鍛煉。先由一個台階開始，如果學會正確發力後，可升級至一次兩級台階，跨的台階愈高，訓練強度就愈大。

注意事項及時間

就這個「屁屁走路」樓梯減肥法，李多海總結出兩個Tips，包括使用腹部核心用力時，可以使上身更挺直，有助於臀部肌肉的訓練。其次是跨的台階愈高，能傳到臀大肌的力量就愈強，利用高度刺激臀大肌以達致鍛煉效果。不過如果有膝蓋、腳踝等關節問題的話，做的時候要量力而為，小心受傷。最後李多海提到每天要堅持30分鐘以上就可以達到明顯的效果，所以大家想擁有蜜桃臀，就從今天起少坐電梯多走路吧！

同場加映：李多海自製減肥清腸果汁

有不少女生為了減肥和睡眠都會選擇省去早餐，對身體來說不太健康。在網站上李多海還分享了1款在韓國號稱清腸排毒神器、能提高免疫力的果汁，飲用後既可增加飽腹感，更可代替早餐。材料包括：1個奇異果、1/3杯牛奶、1大勺酸奶和5片紫蘇葉。奇異果要選擇熟透了的切片待用，紫蘇葉亦需切碎，把所有材料倒入榨汁機榨成汁即可飲用。最後李多海會加入一包益生菌，令效果更顯著，更健康有益。