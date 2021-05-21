白玉蘭獎提名名單公布　倪妮撼童顏譚松韻冇勝算？

上海電視節白玉蘭獎剛公布新一屆提名名單，當中唔少熱播劇都有入圍，好似《流金歲月》、《三十而已》、《以家人之名》等港人熟悉嘅劇集等，當中最令人期待嘅就係最佳女主角獎，獲提名嘅分別有倪妮《流金歲月》、熱依扎《山海情》、譚松韻《以家人之名》、童瑤《三十而已》、閆妮《裝台》。

其中呼聲最高係以30之齡扮16歲嘅譚松韻，佢嘅演出毫無違和感，人氣極高，佢將會惡鬥以氣場取勝嘅倪妮同靠《三十而已》彈出嘅童瑤，而閆妮亦係上屆視后，實力一樣出眾。

白玉蘭獎主要提名名單：

最佳中國電視劇：《大江大河2》《覺醒年代》《跨過鴨綠江》《流金歲月》《三叉戟》《三十而已》《山海情》《隱秘而偉大》《在一起》《裝台》

最佳女主角提名：倪妮《流金歲月》、熱依扎《山海情》、譚松韻《以家人之名》、童瑤《三十而已》、閆妮《裝台》

最佳男主角提名：陳建斌《三叉戟》、黃軒《山海情》、王凱《大江大河2》、於和偉《覺醒年代》張嘉益《裝台》

最佳男配角：董子健《大江大河2》、李澤鋒《三十而已》、馬少驊《覺醒年代》、尤勇智《山海情》、張嘉益《山海情》

最佳女配角：黃堯《山海情》、劉琳《覺醒年代》、毛曉彤《三十而已》、秦海璐《裝台》、 任敏《清平樂》