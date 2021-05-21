一塊小小曲奇或看似平凡的麵包，其實都可以有無窮變化，近日市面又推出各式各樣的烘焙新品，無論是加入矜貴食材、當造水果等都有，瞬間喚起你的食欲，讓你一看就想吃。

蝴蝶酥變奏

鬆脆富牛油香的蝴蝶酥，是港人喜愛的美食之一，除了原味還有不少味道選擇。早前曲奇薈將這款美食來個大變奏，選用新西蘭蝴蝶酥皮製作出立體心形酥皮盒，餡料就加入原隻南非鮑魚、意大利帕爾馬火腿、意大利黑松露醬等名貴食材作餡料，命名為「七色蝶心酥」。率先登場就有鮑魚、帕爾馬火腿芝士、玫瑰鳳梨、黑松露夏威夷果仁及檸檬開心果口味，熱辣辣出爐，即時聞到誘人香氣。

朱古力滲酒香

在烹煮菜式時，很多時都會加點料酒來調味，Cookie DPT近日和甜酒品牌BAILEYS合作，在這個5月按不同日子推出忌廉曲奇、紙杯蛋糕和美式布朗尼3款烘焙美食。厚實的曲奇內是甜品忌廉朱古力醬，朱古力蛋糕底則配上甜酒忌廉，加上濕潤豐厚的美式布朗尼，各有特色。無論那一款都吃到濃濃的朱古力和酒香，朱古力控要留意了。

清甜蜜瓜香

天氣悶熱無胃口，清甜又補水的生果是夏日美食之選。city'super由現時至7月5日舉行「旬の蜜瓜百科」，除了帶來不同品種的蜜瓜外，還有一系列烘焙新品，當中包括清涼的靜岡皇冠蜜瓜忌廉泡芙、散發香氣的靜岡皇冠蜜瓜吉士大判燒和鬆脆的蜜瓜丹麥酥，讓大家全方位感受到清甜多汁的蜜瓜香。

英式滋味

市民在買麵包時，總會留意成分是否天然，當中有沒有使用添加劑等，英式百貨馬莎內的M&S Bakery，標榜使用含維他命D的特別酵母製作麵包，另外還有走地雞蛋、可持續發展可可豆製作的朱古力等食材。近日店內新增了少鹹甜出品。加入香料製作的香蕉杏仁鬆餅、全牛油炮製的咖啡核桃旋風丹麥酥、鹹香的蘑菇芝士旋風丹麥酥、富口感的手工罌粟籽麵包卷外，還有手工法式長棍麵包和各式酸種麵包，簡單配一杯茶湯或咖啡，就可以成為美味茶點。

恐龍鬆餅

以前的冰室或茶餐廳，有很多新奇有趣的飲品，若然將懷舊飲品變成烘焙美食，感覺玩味。KFC 近日以經典的飲品「美褖恐龍」作靈感，推出期間限定的「恐龍樂園」系列，於現時至6月30日，在指定分店分階段推出美祿恐龍迷你鬆餅及可可球美祿鬆餅，2款鬆餅會淋上朱古力醬，再分別加上朱古力脆脆或可可球來加添口感，品嘗時再加一杯同口味的經典飲品，味道Double up。

手作茶點

現時網絡資訊發達，若然有人氣的網絡名人加持，消息就傳遞得更快，嘗琉珍近日和YouTuber合作，將於5月24日推出「嘗琉珍 × 點Cook Guide套裝」，當中集合了港台手工美食，包括有台灣的威夷果仁手工豆塔、麻辣花生、奶香伯爵曲奇和綜合堅果酥球曲奇，以及本地的蝴蝶酥及杏仁酥。客人選購套裝的話，不單價錢有優惠，還可獲免運費送貨。