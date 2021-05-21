陳自瑤石岐話撼低零分洪永城　羅毓儀喊晒口

無綫節目《好聲好戲》最新一集輪到參賽者洪永城、陳自瑤、羅毓儀進行自選聲演。洪永城挑戰難度聲演《大時代》的丁蟹角色，他七情上面，配到聲嘶力竭，相當投入，完成後笑謂自己冇晒聲，似乎也滿意表現。不過，結果卻「棒蛋」獲「滿江紅」，7位評判一致評分不合格。汪明荃嫌他配得不夠激動；韓馬利則覺得他的聲線好像高了八度，聲線不夠肉緊；其他評判則指他配音甩嘴、節奏跟不上。洪永城失望說：「演丁蟹真係好難。」

同樣挑戰高難度的陳自瑤以「外語」石岐話配鄧碧雲《流氓皇帝》一段，表演出色，獲7位評判一致合格，與洪永城簡直是天與地。資深配音員陳永信以3個好大讚配得入戲：「一般配音員都配唔到咁嘅水準。」汪明荃則讚她的石岐話配得神似鄧碧雲，獲讚的陳自瑤相當高興。

新人羅毓儀則配《溏心風暴3》剛巧是評判韓馬利所演的角色，雖然她配到喊，相當入戲，但卻只有1位評判給予合格，汪明荃指她揀錯片配音，認為該戲對她難度太高；韓馬利則覺得她聲演得太用力；唯一給予合格的評判給予鼓勵分讚她用心，但反而令她有點失控爆喊：「佢嘅鼓勵好溫暖，所以忍唔住爆喊。」