奪撫養權後遭攻擊　張恒求鄭爽粉絲停止詛咒仔女

大陸女星鄭爽同舊愛張恒爭撫養權一案已塵埃落定，張恒被網友攻擊指佢奪撫養獨立決定權只係文字遊戲，扯晒火嘅佢終於頂唔順，決定屈服發文祈求網友可以放過佢，佢更以「致鄭爽粉絲的一封信」為題，望鄭爽嘅支持者畀佢同小朋友可以安靜咁生活。

張恒發出長文，當中佢一開始帶住憤怒同仇恨看待某啲言詞激進嘅粉絲，直到有一日佢見到有人話「鄭爽是我愛了十年的人，我不能接受她的不好，是因為我不願承認自己到底是錯付了，所以我願意一錯再錯！」佢就突然理解大家攻擊佢唔係出於對自己嘅恨，而係對鄭爽嘅愛：「我突然意識到我錯了，錯得離譜，我哪裏有贏？除了孩子，我幾乎輸掉了整個人生，還輸掉了因我而受株連的父母的後半生！」

之後佢又附上大批網友對自己孩子嘅詛咒、對朋友嘅私信辱罵截圖，並懇求粉絲畀佢同兩個小朋友回歸正常生活，更指自己寧願無面認輸，都要去換取小朋友嘅安靜生活，更開聲嗌鄭爽幫手勸粉絲：「我願意認輸，我承認撫養權官司我輸了！你們可以消停下來嗎？我也知道現在無論我說甚麼，你們都不會罷手，鄭爽，你願意幫幫孩子們嗎？」

有網友就指張恒嘅信似係求饒，但其實字字珠璣，將錯失同責任推晒去鄭爽同埋佢嘅粉絲身上，不過亦有網友指張恒要獨力湊小朋友都好辛苦。