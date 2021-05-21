藝術家操刀　Artist Pack宣揚可持續時尚概念

環保大勢之下，推出可持續發展設計是現時品牌最當務之急需的事情，但怎樣可以持之以恒的達成環保目標，同時又讓消費者保持新鮮感？adidas Originals決定找來「外援」，繼早前與Disney旗下一眾人氣角色合作，推出採用再生材料PRIMEGREEN打造的STAN SMITH後，今回就邀請Carig & Karl、Philip Colbert及金巻芳俊（Yoshitoshi Kanemaki）3個藝術單位聯名合作，以可持續發展為主題推出包含男女裝服飾及鞋履的全新Artist Pack系列。

是次合作了邀請藝術單位聯名設計出SUPERSTAR、ZX 2K BOOST PURE及STAN SMITH等鞋款外，位於銅鑼灣京士頓街的旗艦店由也會5月21日至6月2日舉辦ART-DIDAS藝術展覽，展出有份參與Artist Pack的國際知名藝術家作品。此外，展覽同場亦會展示本地藝術家及藝術玩具收藏家的傑作，而當中作品更由致力推動街頭文化產業及藝術的團隊Stanvibes於WOMANBOSS「WHAT’S NEXT」Art Fair中精選出來，希望透過展覽去支持本地藝術界，並引起大眾對可持續發展的關注。