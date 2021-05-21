天文攝影家分享　攝獵月全食

過幾日將會出現難得一遇的天文現象「月全食」，又是天文攝影愛好者擔定櫈仔望月攝月的好時機。據無論拍攝銀河、深空星體(星雲、星系、星團)和月亮都有數之不盡的心得和大家分享的香港著名天文攝影家「不動明王」(鄭冠康Vincent) 表示，5月26日當晚，香港市民只要抬頭仰望天空便可觀賞得到，而且即使用手上的智能手機，一樣可影得到，效果亦靚。

天文攝影專家之育成

從小喜歡露營的Vincent，自言最享受夜䦨人靜望着夜空。他指以前香港光害不太嚴重，常會看到整個天空繁星閃閃。長大後還喜歡上攝影，他第一次攝星2009年在貝澳，用的是Nikon D80(沒有改機)及一支70~200mm遠攝變焦鏡頭，發現即使器材如此簡單，能攝下的除了肉眼可見的星星和銀河，還能勉強影到少少，有 個「烘」的深空星體M42 獵戶座大星雲。此後他便購買不同相機和器材，開始不同形狀、類型和顏色的深空星體拍攝，期間當然也會拍攝，例如月面特寫及銀河等。在光害嚴重的香港，只要配合光害濾鏡，天空上幾百、幾千、幾萬、幾十萬光年以外一些遙遠又特別的星體或銀河都可拍攝到。

Vincent表示：「銀河距離地球25,000光年，即是我每次影到的光都是25,000年前，深空星體相對再遠一些，而月光距離地球會相對近得多點，約38萬公里」，並笑言：「我架車都行咗35萬公里，還差幾公里就到月球。」他補充：「一般我們用廣角鏡已可拍攝銀河、星流迹(又稱星軌)；影深空星體、月面或行星(如木星、土星環)就可用不同長焦鏡，配合赤道儀。影月亮的話，因月亮既光又廣闊，齋用單反/無反配合長焦鏡，甚至是配備手動功能的智能手機，選用高一點的ISO及用幾十分甚至幾百分之一秒快門時間，毋須使用任何追蹤器材都冇問題。」

拍攝技巧方面，他教路：「拍攝月食除了影整個外，也可拍攝月食流迹，意思即是由月亮慢慢升起，慢慢變紅，再變到冇咁紅的流動軌迹。只要你的手機配備手動功能，包括：手動曝光、手動對焦和可調ISO，配合可預設時間掣的隔時拍攝App，例如設定每隔5分鐘影一張，之後只需將好多張相疊合 ，便成為一張月亮在天空每隔5分鐘移動的圖片記錄。某些品牌手機更備有混合了光學及數碼變焦的長焦功能，可以Zoom到50倍、100倍，以拍攝月光特寫。此外，若接上輕巧天文望遠鏡，拍下來的月光影像質數更高。

「月全食」觀賞時間地點

5月26日將出現的月全食，發生時間約在6:56pm至9:50pm，開始大約頭三分一過程都是在水平線下發生，各位在香港可觀賞後三分二部分，包括月出（6:56pm）、食既（7:11pm）、食甚（7:19pm）、生光（7:26pm）、復圓（8:52pm）及半影食終（9:50pm），接近食甚時月球會呈銅紅色呢！至於最佳觀賞地點，Vincent建議在香港朝向東至東南方，可看到水平線的地方為佳，例如西貢東壩及石澳後灘情人橋。

Vincent天文攝影作品

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