有信心稱冠Billboard　BTS望憑新歌再戰格林美

韓國人氣男團防彈少年團（BTS）今日推出新英文單曲《Butter》，7子今午在首爾舉行發布會，成員V首次以爆炸頭示人，早前留長髮的Jungkook剪了清爽短髮，染了黃色頭髮的J-Hope就與布景版撞色搶鏡。

成員SUGA去年11月因要接受肩部手術而停工休養，他在記者會上為未能出席上次記招致歉，又分享他的近況：「我很努力接受康復治療，正在做以運動為主的治療，很感謝大家擔心我，我的情況已經好轉不少。」

Jimin指新歌《Butter》是一首可愛的告白歌，並沒有很偉大的訊息，而他們將於美國時間下周一（24日）舉行的Billboard音樂獎中首度演繹歌曲，成員SUGA表示：「第一次演出永遠都是最緊張的，Billboard音樂獎對我們來說是很大意義的頒獎禮，能夠參與演出很光榮。」而今年BTS在Billboard音樂獎上有4項提名，Jungkook說：「能有4項提名已經是很難的事，所以很榮幸，其中2項是第一次獲得提名，真的很開心。」

BTS去年曾憑《Dynamite》登上美國單曲榜Billboard Hot 100冠軍，問到可有信心再憑新歌稱冠？SUGA就說：「很感謝大家對新歌的期待，《Butter》是很開心的歌曲，最近感覺夏天要來了，希望大家在炎炎夏日下享受這首歌曲，應該會登上Billboard Hot 100的吧，一定要！我們會做到的！」隊長RM就指會努力進行《Butter》的宣傳活動，下月也會通過周年活動跟粉絲互動。

而他們今年失落格林美最佳流行合唱/組合獎，SUGA坦言希望再戰格林美：「說不想挑戰肯定是說謊，當然是想獲獎，我們打算憑《Butter》再挑戰格林美獎，希望會有好的結果。」