搞拳賽為吸金？林作鍾培生齊心咁樣答...

藝人林作與鍾培生出席網上直播平台記者會，宣布二人將於一連4集節目《林鍾大戰》展開連場體能、口才等比併，為9月舉行的生死戰造勢。

二人還未等及直播節目已隔空交鋒，鍾培生先揶揄身為大律師的林作，打3場官司輸足3場，而帶同女友裕美現身的林作，則反擊指沿途獲市民邀請合照，並齊齊大叫「打X鍾培生」口號。

鍾培生受訪時被問到對林作首場拳賽表現？他直指對方步伐不靈活、胡亂出拳、呼吸欠佳，絕對是緊張表現。對於有指二人之戰有掠水之嫌，如今更齊齊現身直播節目孖住吸金，他表示：「我唔理啲網民，都好多人支持我，所以冇時間理啲憎我嘅人。（比賽收入畀預期好？）都差唔多，呢次係最大娛樂盛事，但幕後拳手、團隊都要出糧，嘉賓亦要錢，總之識欣賞嘅人，我多謝佢哋，就算唔識嘅，我都冇時間Sell佢哋，總之賺得愈多，團隊酬勞都會加碼嘅。」

而林作就孖住裕美受訪，他誇口指積極備戰令身形也變弗，問到比賽日子逼近可有感到緊張？他幽默說：「驚條毛咩，仲有成4個月，我依家進度係超越預期啦！（鍾培生話你之前場拳賽表現唔得！）我只係做個效果，未攞晒實力出嚟，唔可以用嗰個作準。（佢又笑你打官司全部都輸喎！）網絡嘅嘢人云亦云，大家都知我實力，我覺得佢係表面輕敵，內裏淆底囉！（網民話你同鍾培生搞拳賽掠水！）佢話係掠水，我係撲水，但相信都好多人都心甘命抵課金畀我囉！」