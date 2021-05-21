本日日本：鎌倉新登場　望海別墅式旅館

距離東京市中心約1小時車程的鎌倉市，位置靠近海邊加上濃厚的歷史氣息，一向是熱門的旅遊勝地。最近位於鐮倉材木座海岸的一間全新別墅式旅館THE FLOW KAMAKURA落成啟用，很適合家庭旅客租住。旅館以大海與四季流動為概念，取名為「FLOW」意思是希望住客能夠在這裏感受大自然，度過悠閒的度假時光。

旅館設計以自然風為主，感覺Relax。樓高三層，劃分為兩間套房出租，分別是2及3樓的SORA SUITE及1樓的KIRA SUITE。前者面積達120平方米，有兩間睡房，配備了4張雙人床、1張梳化床、桌椅、梳化、電視、洗衣機、雪櫃、廚具等，並提供免費Wi-Fi，而天台擺放了一張大梳化，可以全方位欣賞由比濱海岸的景色，可供7名成人入住。KIRA SUITE面積為60平方米，設有一間睡房，配備了1張King Size 床、1張梳化床、桌椅、梳化、電視、洗衣機、雪櫃、廚具等，亦提供免費Wi-Fi，可供3名成人入住。住客可以把整棟別墅租下來，房價每晚29,090日圓起（約HK$2,065）。

THE FLOW KAMAKURA

地址：鎌倉市材木座5丁目2番地9號

房價：每晚29,090日圓起（約HK$2,065）