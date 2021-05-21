粉絲送客製Air Force 1　阿Dee@ERROR勁Like！

雖然ERROR成員人數只有MIRROR的三分之一，但其受歡迎程度絕對拍得住後者，加上兩個組合的形象路線都完全唔同，根本無謂作出一些不必要的比較。近日由ERROR擔正的綜藝節目《ERROR自肥企画》大受歡迎，每晚在有限Budget及無限創意情況下（最正係連啲植入式廣告都相當抵死過癮），以破格創新兼挑戰電視尺度的「自肥」項目去為Fans送上30分鐘的狂歡時段，節目唔止進一步推高ERROR四子人氣，最勁係連幕後製作團隊「無制限OT編集団」成員「格仔導演」Mike及「測試專員」Agent.L等等都有唔少Fans。

一連15集的《ERROR自肥企画》今晚播出最後1集，可能好多ERROR Fans都唔捨得節目咁快結束，日前一位忠實Fans就決定親自為阿Dee（何啟華）送上一對以「ERROR流忍者」為主題的客製波鞋，表揚他於電視業及電影業的付出。相信有追開《ERROR自肥企画》的Fans，應該都會對第4集整蠱環節「ERROR遊詐詭」中阿Dee施展一招「華廈神功鳳凰不死鳥」，繼而跌落擺滿薯片作緩衝保護嘅深坑一幕好印象。

今次呢對客製版Air Force 1正是以此取材，在鞋身外側加入鳳凰圖案、「忍」及「華廈神功鳳凰不死鳥」字樣，連鞋盒面都一樣印上鳳凰圖案及「忍」字，設計相當有心思，難怪阿Dee收到對鞋都忍唔住要即刻出返個Story兼「直豎拇指」！