AV情節挑戰尺度　邊個被死亡行星打到內出血？

由組合ERROR主持嘅ViuTV節目《ERROR自肥企画》，今晚（21日）播出最終回，對於節目成功引來唔少話題，一眾幕後團隊，可謂功不可沒，ERROR成員肥仔同旁白文卓森，喺尋晚（20日）節目完結後，網上開Live直擊自肥團隊嘅工作重地，講吓呢次成個節目有咩趣事，同解答網民嘅問題。

網民最有興趣問嘅，就係幾乎每集都會出現嘅懲罰招數「死亡行星」，但係一講到「死亡行星」肥仔同一班幕後團隊即刻好認真，肥仔自爆曾被「死亡行星」打瘀，而成功喺憑節目由幕後走到幕前嘅Agent L（曹梓沖），就話試過做測試嗰陣，因「格仔導演」劉諾衡（Mike）忘記嗌倒數便「一嘢轟落去」，令佢內出血，仲坦言「屙足2日黑屎」，真係慘到爆呀！

AV嘅終極篇

其實喺《花姐ERROR》嘅第一輯上，Mike已經安排一集介紹日本嘅AV文化，而喺尋晚（20日）《ERROR自肥企画》播出的一集，可以講係一個AV嘅終極篇，呢次搵嚟Model蘇小小（Zoe）擔任「含蓄版」愛情動作片嘅女主角。飾演女特務嘅Zoe，最初以白色緊身恤衫扮OL，之後換上黑色嘅緊身特務衫，進入甜品工場搜集犯罪證據，由於佢嘅造型極似AV情節，一睇已令人充滿遐想。後來Zoe同肥仔潛入工場嘅任務失敗，193和何啟華分別對Zoe施以「酷」刑，何啟華用槍指着佢，再強迫佢跪低食西餅，搞到佢滿口白色忌廉！不過咁都未算激，原來肥仔先係Big Boss，佢扑暈咗Zoe後，再用手銬扣着對方，兼用手拉低Zoe件衫條拉鏈，令Zoe嘅D Cup火辣身材表露無遺，好在最後Agent. L嘅出現，成功將Zoe抱走！