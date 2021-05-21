【美女饕廚】香港意大利小餐館篇

今次介紹位於西營盤第三街後巷位置的意大利餐廳，是由兩位意大利主廚Alessandro Angelini和Luca De Berardinis聯手經營，做他們意大利最地道的家鄉菜式，店內食材大部分都由意大利空運到港。這裏還提供不同款式的自家製新鮮手工意大利粉和雲吞（Ravioli)，我與好友可以一邊享用美酒佳餚，一邊欣賞廚師在開放式廚房展示手藝，就是這裏的魅力所在，感覺既輕鬆又寫意。

先來牛肉他他，用優質的Scottona牛肉，是來自15至16個月大，而且從未懷孕的小母牛肉，肉質細膩嫩滑，配上脆身的薯仔威化餅，非常可口美味。

第二道是創意Fusion菜式，吞拿魚海膽意粉，意粉煮至Al dente，新鮮有咬口，醬汁用威士忌煮，提升海膽和吞拿魚鮮味，可惜過鹹，白白浪費了這道菜。

經過上一道菜，我們吸取了經驗，還是選擇這裏的家鄉地道菜式，意大利手工雲吞，這個巨型Size的雲吞，配搭Ricotta和Mascarpone兩款芝士和豆汁，刨上大量黑松露碎，香氣四溢，口感豐盈，味道甜鹹亦恰到好處，是這裏必吃推介。

第四道菜是燒牛扒，用較高品質牛肉，來自皮埃蒙特著名的大號OP肋骨牛排，肉質十分軟嫩，而且非常多汁，油脂均勻，牛味相當濃郁，這個烤肉絕對能媲美日本和美國烤肉，愛肉者必試。

最後是甜品，Tiramisu和意大利芝士，Tiramisu除了用傳統的黑朗姆酒外，裏面更加入意大利Amaretto和焦糖脆果仁，賣相精美，每一啖都品嘗到無與倫比的透氣幼滑質地，蛋糕的甜味與咖啡的苦味互相平衡，令人印象深刻！

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Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）