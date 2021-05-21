貝安琪德國珍藏裸體畫　望有天運港開展覽

藝人貝安琪（Ankie）今日（21日）出席好友陳昭昭舉辦的慈善拍賣活動，現場設有展區展出珠寶字畫等名貴珍藏，Ankie除幫忙做模特兒外，亦親自帶來媽咪及公公的珍藏畫作展出，大學時修讀藝術的她說：「其實我有好多嗰啲嘢喺德國，因為我自己都有畫開畫，但疫情影響搬唔到過嚟，我媽都喺德國所以今日嚟唔到。」問到她有多少名畫作收藏，自幼已開始畫畫的她說：「我爸爸就有，我就冇喇，我只係收藏自己畫嘅畫，同埋依家我好鍾意收藏啲黑白相。（喺邊度搵啲相？）我做藝術嘅朋友會介紹啲靚嘅作品畀我，（有冇自己影？）佢哋影得好啲，我畫畫好啲。」

除德國有收藏品外，她亦有多幅於美國讀大學時的作品，仍寄存於美國的朋友家中，問到為數多少及主要畫哪一類型，她説：「我諗40至50左右啦，係抽象畫，畫啲靚嘅女人，冇着衫嗰啲啦哈哈！（自己有冇幫人做過呢類model？）梗係冇啦，哈哈！對住塊鏡畫自己嘅樣呀手呀就有，都唔差㗎。」説希望有天能將自己的收藏全數運回香港作展覽。

疫情除影響收藏品未能運回港，亦影響她的工作，她表示自己開設的瑜伽課程收入減少，她説：「其實教咗好耐㗎啦，但之前唔可以收咁多學生，收入有啲困難㗎，好在可以返德國拍嘢好好多。（老公有冇跟你學瑜伽？）有，我逼佢，因為佢肥咗少少，哈哈。 」