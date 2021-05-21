落區谷新碟　陳凱詠半百粉絲跟隊支持

環球歌手陳凱詠（Jace）早前推出首張個人專輯《PROCESSING》，特別版於開賣當日經已火速售罄，而平裝版亦於日前推出，Jace特意落區到唱片舖巡視唱片銷售情況，沿途有半百名Fans跟隊支持，出名錫Fans的Jace更同Fans影相同簽名，實行有求必應！她對Fans前來大感驚喜：「我前一晚先出Post話畀大家知我會快閃唱片舖，Fans要即日攞假先嚟到，但係都有唔少人嚟到現場，覺得好意外！」

《PROCESSING》除了推出當日獲得金唱片外，更奪得4間唱片舖銷情冠軍，成績令人鼓舞，Jace亦十分感恩︰「畢竟係人生第一隻專輯，其實推出之前都有啲擔心，依家有好成績最想食大餐呀！」

另外，曾跟Jace合作過的音樂人朋友對她有不同看法，大家都被她的性格特質吸引，合作過程也相當順利，其中緋聞男友顧定軒大讚Jace為人直接︰「佢唔轉彎抹角，係一個幾大癲大肺嘅女仔，我會用『豪邁』來形容佢。每次同佢去玩，聽歌嘅時候好creative。」

唱作人林家謙表示︰「我覺得Jace份人好霸氣，同埋都幾有義氣，佢個人幾有想法。」男團MIRROR成員AK說︰「Jace係一個非常多元化嘅藝人，除咗唱歌、跳舞叻之外，Fashion佢都有接觸，有好多素材可以拍片畀大家睇。」Yanny指︰「Jace好有諗法，同時又好體貼，好善解人意，一個聰明嘅人先可以並存呢兩種特質。佢好似一場永遠都唔會熄嘅煙花，好精彩，Keep住好高Energy！」