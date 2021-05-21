寫真界動漫萌妹大激鬥

如果做人成日都諸般造作又惺惺作態咁，又真係幾令人討厭！不過，好似日本寫真界呢兩位經常作動漫角色扮演嘅萌妹Enako同伊織萌咁可愛，就扮多啲都唔厭，依家一齊嚟睇吓佢哋兩個邊個優秀啲啦！

有聲有色

今年27歲嘅Enako，面上嘅可愛萌味依然濃到化不開，如果話佢仲未夠20歲應該都冇乜人會懷疑，加上佢生得細細粒，身材嬌小又婀娜，同時擁有一對睇頭十足嘅E奶，男人梗Like啦！

佢自細鍾意動漫，喺2011年8月嘅「Comic Market 80」中，就變身成為電子遊戲《東方紅魔鄉》嘅帕秋莉諾雷姬登場，扮相神似又可愛，火速贏得動漫迷嘅關注，成為Cosplay界名人之後，佢更多次以過江龍身份去到內地演出，認真夠威水！另外，Enako會自資推出寫真集，為咗提升質素，更會親力親為添置服飾同道具，仲出錢請攝影師同租用拍攝場地添！除咗拍寫真，佢仲係聲優同歌手，早前就推出咗新曲《名探偵キミに告ぐ》嘅MV，當中繼續大玩Cosplay造型，亦發揮甜美聲線魅力，應該可以滿足晒寫真迷同動漫迷喇。

Enako

年齡：27歲

身高：5呎1吋

三圍：34E-24-34

巨乳益機迷

伊織萌人如其名，又萌又可愛，而且可愛得嚟仲帶有一種病態美，令男人好想將佢一抱入懷。身材方面，擁有一對分量十足嘅H奶，配合白滑嘅肌膚同富彈性嘅肉地，實在令人愛不釋手呀！

伊織萌都係喺Cosplay界成名之後殺入寫真界，而佢做Cosplayer可以話係興趣，由細到大都好鍾意睇動漫作品，佢嘅電子閱讀器中已經收集咗超過2,000部漫畫同輕小說。另外，佢仲表示因為太鍾意動漫角色，所以好多時會親手製作服飾畀自己着，過程亦相當享受。除咗睇動漫，佢亦係一位資深遊戲機迷，最近仲多咗一個身份，就係做直播打機嘅網紅，好多時着住貼身衣服，搞到上圍嘅激凸表露無遺，一眾機迷真係大飽眼福喇！

伊織萌

年齡：28歲

身高：5呎4吋

三圍：37H-23-35

第1回合

鬥粉絲

Enako同伊織萌兩個都係當紅嘅Cosplayer，如果要鬥人氣真係幾難分到高分，但係以社交網嘅追隨者人數嚟睇，咁就以Enako領先，者人數多達130萬，而伊織萌則只有85萬。

第2回合

鬥火辣

屬於童顏巨乳嘅Enako，身材嬌小配E奶好吸引，但係從好多寫真照睇嚟，激凸嘅上圍好似夾硬谷出嚟！不過，伊織萌就唔同喇，上圍有H Cup咁勁，只係露少少就已經有震撼視覺嘅效果，所以論身材火辣，伊織萌真係贏晒！

第3回合

鬥勤力

Enako同伊織萌兩位都出晒名勤力又多工作，但係伊織萌近期開始直播打機之後，幾乎每星期都會直播至少5次，似乎比起Enako更有心有力地增加曝光率。

有奶便是娘

兩位萌系妹嘅演出都充滿動漫感覺，可以話大家咁滿足各位鍾意睇美少女Cosplayer演出嘅觀眾，而我就比較鍾意伊織萌多啲，因為佢個樣同身材都比Enako更為吸引，單個胸大已經贏晒喇，講到底都係有奶便是娘嘛，所以我撐伊織萌！