強者擂台　肉搏見真章

正所謂「台上一分鐘，台下十年功」，莫講話打擂台，床上肉搏時要有暢快淋漓嘅快感，真係少啲功架同體力都唔掂！今日介紹嘅3套作品更係將打擂台、健身同情慾等3種元素合而為一，為四仔迷帶嚟狂野嘅官能享受！

格鬥之王

格鬥高手喺台上戰力無比，喺床上又係咪戰鬥力呢？想知嘅話，就要睇吓呢套由Penthouse製作嘅《Below the Belt》，由紅到爆燈嘅人氣脫星Gabbie Carter領銜演出，夥拍Ella Reese、Jeanie Marie Sullivan等美艷脫星演出，故事講巨乳格鬥之王Gabbie Carter，雖然打遍擂台無敵手，但喺床上卻係難尋對手，事關佢嘅戰鬥力實在強橫，喺床上交鋒始終冇人能夠滿足到佢無比嘅慾望。有一日，好姊妹帶嚟一位格鬥新星，終於令Gabbie Carter享受到前所未有嘅高潮體驗。

打出慾火

話明係情慾擂台，呢套由Evolved Fights炮製嘅《EFW5: Winner Fxxxs Loser》，就打正旗號將摔角及情慾肉搏撈埋一齊，名副其實玩到啪啪響！由Gabriella Paltrova、Charlotte Sartre、Arielle Aquinas等狂野派脫星演出，有趣嘅地方唔係由一班脫星互相肉搏，最後同男摔角手曳曳嘅劇情，而係分別以一男一女為一組，落敗一方任由對方調教。為免成為被調教對象，一眾男女均使出真功夫，而結局係幾出乎意料！

「瞓」練有素

年齡係格鬥家最大嘅敵人，呢套由MILFED推出嘅《MILF Trainer》，就係講述一班熟女人妻為咗能夠喺擂台上繼續發光發熱，勤於訓練外，更以密集嘅性愛令自己體能保持巔峰嘅狀態。由四仔名導Robby D.執導，並搵嚟Sofi Ryan、Sheena Ryder、Aaliyah Love等熟女脫星演出，單係演出陣容已經睇頭十足，尤其係巨乳熟女Sofi Ryan，佢嘅口技更係睇到人流晒口水。

碟評

今次介紹嘅3套作品，各有賣點，鍾意睇熟女嘅話，《MILF Trainer》絕對係首選，先唔講演出嘅脫星均屬頂班熟女脫星，單係導演Robby D.嘅大名，就知呢套作品嘅質素有保證。鍾意睇狂野格鬥戰，《EFW5: Winner Fxxxs Loser》係相當好嘅選擇，睇住男女主角打到衫爛褲甩，已經夠晒過癮啦！鍾愛劇情類作品，花咗唔少心思嘅《Below the Belt》，一定係你嘅心水之選。