關嘉敏口味夠另類　竟然迷戀佢…

女子組合Bingo成員關嘉敏（Carman）早前宣布加盟邵氏，她坦言今年想集中火力當一個真正的演員，最希望與偶像即是組合農夫的C君同場合演，甚至公開自爆「迷戀」對方，希望在螢幕上談情說愛。隨着簽約邵氏，也標誌着她正式踏上演員之路，計劃未來多拍電視劇。人氣甚高的她成為廣告界新寵兒，銀行戶口數字不斷上升，難怪經理人公司視她為「潛力金蛋」！談到近日的代言工作，她透露：「都係以扮靚產品為主，衫褲鞋襪乜都有。覺得自己好好彩，梗係希望長做長有啦，有高人話我舊年年尾開始，行足20年大運。」

心願儲錢買樓

問到最欣賞自己哪個部位？她爽快說：「我好鍾意自己雙眼，之前參加比賽，最尾個回合表演都係以眼神表達為主。（為靈魂之窗買重保險？）得嘅咩？研究吓先，係咪生眼紋都有得保㗎？哈哈！」她又明言希望盡快搵到第1桶金，置業成功讓家人有理想安樂窩。

對於正式成為演員，她其實一早已做足準備，年前開始習武，她的志願是當上動作女星：「同時間我都上緊演戲課程，希望遇到啲有得發揮嘅角色，起碼多啲戲份，或者有番個角色名咁。以前都係以客串為主，今年想以演戲行先。」

欣賞異性內涵

樣貌與身材同樣出眾的她，想不到口味卻相當「另類」，最想合作的男演員是C君，她說：「我鍾意佢幽默又搞笑，同埋好有才華，佢已知道我『迷戀』佢，哈哈。（好想同佢談情說愛？）係，只要導演唔介意身高嘅話。其實我欣賞異性，一定唔係睇外表，係睇內涵。我同C君以往試過同場，得一場對手戲我都好興奮，紅住面主動講好欣賞佢，點知佢知道後態度好酷，激死人呀！」

場地：葡匯咪走雞葡國餐廳