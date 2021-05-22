【是日通勝】（一點居士）

辛丑年四月十一庚午土除日

吉時：中午11時至1時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：嫁娶、開業、移居

忌：狩獵、取魚、修篷

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：1、2、4、6

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊

財運不佳，收入與支出有點失衡，不宜投資。

金牛

人際關係和諧，發揮風趣一面，可獲友人關照。

雙子

踴躍出席社交活動，有機會遇到令你心動的人。

巨蟹

想法被人誤解，但只要有信心就會看到希望。

獅子

適合獨處，即使一個人在街上閒逛也覺愜意。

處女

行事略顯衝動，一件小事都會讓你大發雷霆。

天秤

禮多人不怪，已婚者不妨給另一半送上驚喜。

天蠍

跟異性要保持適當距離，否則易惹來爛桃花。

人馬

異性緣佳，相約戀人歎下午茶，可增進感情。

山羊

跟友人相處愉快，多與別人接觸可帶來好運。

水瓶

抽空陪伴另一半逛公園，雙方都會感到快樂。

雙魚

跟車太貼容易撞板，小心聰明反被聰明誤。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）羊 事業旺

（跌）鼠 煩惱多

鼠

是日沖煞，心事重重，待人接物要保持理性。

牛

小人放暗箭，事業發展陷入困境，防壓力爆煲。

虎

熱情投入工作，表現受到公司肯定，羨煞旁人。

兔

容易胡思亂想，若工作不夠專注，將付出代價。

龍

生活安穩有利工作，事業發展可望更上一層樓。

蛇

事業運佳，做事果斷，但對待同事要客氣一點。

馬

奔波勞碌，但回報不似預期，怨氣也愈積愈多。

羊

貴人帶來助力，事業不乏機遇，見客無往不利。

猴

努力工作是好，但不要犧牲休息，免賠上健康。

雞

工作運平平，許多難題出現，考驗你的意志力。

狗

偏財旺，易有意外之財入帳，或獲邀品嘗美食。

豬

不乏接觸異性的機會，但真命天子仍需要等待。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

水星雙子座逆行

很快水星又要逆行了，今年3次的水星逆行分別在1月底、5月底及9月底開始，每次逆行大約20多天，這段期間，上至飛機空難下至倒瀉咖啡，我們都可以歸咎於水星逆行，但其實水逆會帶來甚麼不便？

首先要理解水星逆行是甚麼。天文學家哥白尼提出了日心說，意指太陽是宇宙的中心，地球和其他行星都繞着太陽向同一方向運行。逆行並不是指行星在運行的軌迹上倒後行，而是從地球的角度望上去所產生的錯覺，以水星為例，因地球及水星的運行速度不一樣，在某些角度，看似水星在倒後行而已。

水星在占星學上有連繫的意思，可以將不同的人或不同的事連結起來，例如人與人之間的語言、溝通、電訊，地方與地方之間的道路、交通、貨運，讓彼此間產生連繫及交流。

水逆期間可能帶來的不方便是延遲、停滯不前，或重做的可能性，是次水星逆行在雙子座的位置，水星守護雙子座及處女座這兩個星座，都是很會分析和思考，所以水星於4/5進入雙子座之後，大家可有感覺腦袋好像比之前靈活了？或者不再執着於某些想法？雙子座是跟溝通、學習、交通、商業有關的，逆行期間，大家要特別留意工作上的文件往來，開會時所表達的意見，亦要避免在這期間簽署重要文件，或是下錯判斷，導致有延遲或重做的可能。